この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「高市さんが総裁になって参政党と日本保守党はどうなるか！？」と題した動画を公開。自民党総裁選で高市早苗氏が勝利した場合、参政党と日本保守党が政治的に極めて厳しい立場に置かれるとの見解を示した。



動画冒頭、竹田氏は高市氏が総裁になった場合、「こうなってくると厳しいのは参政党と日本保守党か」と指摘。両党はこれまで「岸田じゃダメ、石破はもっとダメ」と、自民党の現状に不満を持つ保守層の受け皿として支持を集めてきた背景があると説明する。しかし、高市氏のような明確な保守政治家が自民党のトップに立てば、自民党を批判してきたこれまでの論法が通用しなくなると分析した。



竹田氏はこの状況を、かつて他の政党が追随して公約に掲げたことで「れいわ新選組」が消費税減税という独自性を失い、勢いをなくした事例になぞらえて解説する。同様に、高市氏率いる自民党が保守的な政策を打ち出せば、参政党や日本保守党が訴えてきた政策の多くが埋没し、「見せ場がなくなる」可能性があると語った。これまで「自民はダメだ」という一点で支持を集められたが、今後はその戦略が成り立たなくなるという。



竹田氏は、この変化を「完全に潮目が変わる」と表現し、両党にとってまさに「正念場だ」と断言。これまでの「自民批判」という単純な構図から脱却し、「保守自民」に対してどのような立ち位置で、どう連携または対峙していくのか、新たな戦略を打ち出せるかが問われると述べた。両党がこの難局を乗り越え、存在価値を示せるのか、その真価が問われる局面だと締めくくった。