【3COINS】に大感謝ッッ！！ 外出・旅行で大活躍の「新・スマホグッズ」
旅行や外出先では、なるべく荷物を軽くしたいもの。そんな理想を叶えてくれるのが【3COINS（スリーコインズ）】の新作スマホグッズたち。見た目もシンプルで使いやすく、旅先やお出かけで頼れるアイテムばかり。今回は注目の2アイテムをご紹介します！
小さすぎて驚いた……！「片手で収まるハンドサイズ自撮り棒」
「片手で収まるハンドサイズ自撮り棒」は、超コンパクトサイズながら、自撮りやグループショットにしっかり対応してくれる優れもの。スティックの下部からつまみを引き出せば、ミニ三脚のように机の上で固定することも◎ 角度も自由に調整できるので、旅先のカフェや景色と一緒にベストアングルを探すのも楽しそうです。
財布いらずの身軽さ「スマホ用カードホルダー」
「スマホ用カードホルダー」は、紙幣や小銭、カードなどをスマホに一体化して持ち歩ける便利アイテム。薄型・軽量で見た目もすっきりしているので、できるだけ荷物を減らしたいシーンにぴったりです。公式HPでは「弱粘性シールで着脱も簡単」と説明されており、「必要なときだけ」スマホに装着できるのも魅力のひとつ。カラーはシルバーとベージュの2色展開で、性別やテイスト問わず取り入れやすいのも高ポイントです。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：内山友里