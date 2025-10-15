Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢Æ¿Ì¾¤Î¡ÈÈðëîÃæ½ý¡É¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡»Ä¤·¤¿¶â¸À¡Äµá¤á¤¿´íµ¡´¶¡Ö¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë¡×
°úÂà²ñ¸«¤ÎÃÅ¾å¤«¤é¼ã¼ê¤Ø¡È°¦¤Î¥à¥Á¡É
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£16Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë40ºÐ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëµð¿Í¤Î¼ã¼ê¤Ø¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡È°¦¤Î¥à¥Á¡É¤È¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ï1·³17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.136¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡ÈÈ¯¸«¡É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡¢¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬40ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ãë¤âÌë¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÂçÀÚ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ã¼ê¤Ø¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡ÈÆ¿Ì¾¡É¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£ËÍ¤¬¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡ÊÁª¼êÀ¸³è¤Ï¡Ë¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´ÎÏ¤Ç¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤«¤é¤Î¡È¶â¸À¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë