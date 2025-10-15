ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡È»Ë¾åºÇÂ®¡É¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯ºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤¬¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«4½µÌÜ¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ®µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«4½µÌÜ¤ÇÂçÂæÆÍÇË
10·î15Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê10·î20ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2805.5Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1619.9Ëü²ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¾ì4½µÌÜ¤ÇÂçÂæ¤ËÅþÃ£¡£¡Ö1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË½µ¿ô¡×µÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡É»Ë¾åºÇÂ®¡É¤Ç¤Î1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¡Ö4½µÏ¢Â³¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2000Ëü²óÄ¶¤¨¡×¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö18ºîÌÜ¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡×¤âÃ£À®¤·¡¢µÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Billboard JAPAN¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÖStreaming Songs¡× (10·î15Æü¸ø³«)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Îß·×¤Ï1²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥Á¥ãー¥È»Ë¾åºÇÂ®¡×Îß·×1²¯²óºÆÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¡Ê¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤â¤¦°ìÅÙ½é¤á¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤Î°Õ¼±¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤È¤³¤ó¤ÊÂ®¤µ¤Ç¤Ò¤È¤ÄÀ®½¢¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.15 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
DIGITAL SINGLE¡ÖIRIS OUT¡×
2025.09.22 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
DIGITAL SINGLE ¡ÖJANE DOE¡×
2025.09.24 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
SINGLE¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö1991¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://chainsawman.dog/movie_reze/
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿