¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ï¸øÌÀÅÞ¡ªÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ªÏ·¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÁÏ²Á³Ø²ñ¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»Ù»ý´ðÈ×¤Î¼åÂÎ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¾õ¤ò¡Ö¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¶¦¤Ë±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤Îµ­»ö¡Ö¸øÌÀ¡¢»ß¤Þ¤é¤ÌÂàÄ¬·¹¸þ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ëÆ±ÅÞ¤ÎÆ°¤­¤Ë¸ÀµÚ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸«Êý¤È¤ÏµÕ¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÎÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö¤Û¤Ü³Î¼Â¤ËµÄÀÊ¸º¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÅÞ¼«¿È¤¬¡Ö²æ¤¬ÅÞ¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖËÜÅö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ÎµÞ·ã¤ÊÄã²¼¤òµó¤²¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÉ¼¤¬¡Ö¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç100ËüÉ¼¸º¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¸º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÉ¼¿ô¤ÎµÞÍî¤Ö¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿®¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÓÅÄÂçºî»á¤Î»àµî¤Ë¤è¤ëµá¿´ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö827ËüÀ¤ÂÓ¡×¤È¤¤¤¦²ñ°÷¿ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡Ö521ËüÉ¼¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÐªÎ¥¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¸ø¾ÎÃÍ¤¬¡ÖÁêÅö¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£

ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¸Å¤¤»¨»ï¤ÎÆÉ¼ÔÁØ¤Î¤è¤¦¤Ë¿®¼Ô¤È¶¦¤Ë¹âÎð²½¤·¡¢¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤¬ÁÈ¿¥¿êÂà¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖÂç¤­¤Ê²á¤Á¡×¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¸½¼Â¤òÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:25

¡ÖµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤ÎÄó¼¨
01:45

¾×·â¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ö¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç100ËüÉ¼¸º¡×¤Î¼ÂÂÖ
03:47

ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¸ø¾Î¡Ö827ËüÀ¤ÂÓ¡×¤Ï¥µ¥ÐÆÉ¤ß¤«¡©
06:25

»Ù»ý¼Ô¹âÎð²½¤Î¹½Â¤ÌäÂê¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¡×

´ØÏ¢µ­»ö

ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¢ÉÙ»Î»³ÁøÆñ¼Ô¡È·ã¸º¡É¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤­¤ë¡×µ¬À©¶¯²½¤¬¼¨¤·¤¿°ÂÁ´°Õ¼±¤ÎÌÕÅÀ

ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¢ÉÙ»Î»³ÁøÆñ¼Ô¡È·ã¸º¡É¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤­¤ë¡×µ¬À©¶¯²½¤¬¼¨¤·¤¿°ÂÁ´°Õ¼±¤ÎÌÕÅÀ

 ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡ÖAIÂç¿Ã¡×ÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê

ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡ÖAIÂç¿Ã¡×ÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê

 ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¡ÖÀ¯¼£¤¬µÞÂ®¤ËÎô²½¤·¤¿¡×°ÂÇÜ»áË´¤­¸å¤ÎÆüËÜ¤òÃ²¤¯¡Ö¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¡ÖÀ¯¼£¤¬µÞÂ®¤ËÎô²½¤·¤¿¡×°ÂÇÜ»áË´¤­¸å¤ÎÆüËÜ¤òÃ²¤¯¡Ö¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

ÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 42.30Ëü¿Í 4230 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ËèÆüÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÃÝÅÄÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ²È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube