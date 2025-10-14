20¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤âÃíÎÏ ¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤¬»ÏÆ°
¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¤Ê¤¤¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤Î°õ¾Ý¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¥«¥í¥êー¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤¿ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¢ºÇÂç10¥¥í¤Î²ÙÊª¤ò¼«Æ°¤Ç±¿¤Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ¤Î¼«Î§Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤ë〝¼Â¸³¾ì〟¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜµìÅìÉÙ»Î¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤·¤¿¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥«¥±¥¶¥ó¡×¡Ê²ñÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥±¥¶¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×12¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤ä¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¢UCC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Áý¿Ê²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡¢¶¦Î©À½Ìô¤Ê¤É¤¬»²²è¡£»²²è¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤ê¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î´Ä¶¡×¡Ê¥À¥¤¥¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÊÑ³×¡×¡ÊËÅÄ»á¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÅÅÆ°²½¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢SDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡Ë²½¤È¼«Æ°±¿Å¾¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤À¡£ÆÃ¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤Ï¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤â·ã¤·¤¤¡£
¡¡ÀèÆ¬¤òÁö¤ëÊÆ¥Æ¥¹¥é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¸øÆ»»î¸³¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤âÆüËÜ¤Ç±¿Å¾¼êÉÔºß¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÆü»º¤¬Äó·È¤¹¤ë±ÑAI¿·¶½´ë¶È¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤â½Ð»ñ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È»±²¼¤Î¥¦¥§¥¤¥â¤âÅìµþ¤Ç¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î»î¸³¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÏÉßÃÏÆâ¤ËÀìÍÑÆ»Ï©¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾è¤êÊª¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¾Ú¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤âÆ»Ï©¤òÀ°È÷¤·¡¢¼«Æ°ÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ó¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç³Æ¸Í¤ËÆÏ¤±¤ë¼Â¸³¤â¹Ô¤¦¡£²£ÊÂ¤Ó¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸øÆ»¤È°ã¤Ã¤Æµ¬À©¤¬¾¯¤Ê¤¤»äÍÃÏ¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥È¥è¥¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥±¥¤¥ì¥Ä¤ò³è¤«¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬º£¸å¤ÎÆ±¼Ò¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
