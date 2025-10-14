ベルギー代表のゴールマウスを守るクルトワ。ネズミの捕獲には失敗した。（C）Getty Images

写真拡大

　おいおい、こんなところに来ちゃダメだよ――ベルギー代表の守護神は、そんな心境だったのかもしれない。

　現地10月13日に行なわれた北中米ワールドカップ・欧州予選J組第８節のウェールズ対ベルギー戦。ベルギーが２−１でリードしていた後半の途中に、試合は一時中断する事態があった。

　選手がフィールド上で治療を受けている時、ベルギーのゴールマウスを守るティボー・クルトワの前には１匹のネズミが鎮座。クルトワが捕まえようとして伸ばした右手を逃れた“侵入者”は、センターサークル付近でまたストップ。最後はウェールズのブレナン・ジョンソンがタッチラインへ追いやると、スタンドからは拍手が送られた。
 
　まさかの珍事のあと、ベルギーが２点、ウェールズが１点を挙げ、試合は４−２でベルギーが勝利を収めた。勝点を14に伸ばしたベルギーは、４勝２分けの無敗でJ組の首位に立つ。敗れたウェールズは３勝１分け２敗の戦績で、勝点10の３位だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】クルトワが捕獲に失敗！ 逃げたネズミは最後に...

 