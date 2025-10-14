まさか！ W杯欧州予選で珍事。ピッチに予期せぬ“侵入者”、クルトワが捕まえようとしたが失敗。いったい何が？
おいおい、こんなところに来ちゃダメだよ――ベルギー代表の守護神は、そんな心境だったのかもしれない。
現地10月13日に行なわれた北中米ワールドカップ・欧州予選J組第８節のウェールズ対ベルギー戦。ベルギーが２−１でリードしていた後半の途中に、試合は一時中断する事態があった。
選手がフィールド上で治療を受けている時、ベルギーのゴールマウスを守るティボー・クルトワの前には１匹のネズミが鎮座。クルトワが捕まえようとして伸ばした右手を逃れた“侵入者”は、センターサークル付近でまたストップ。最後はウェールズのブレナン・ジョンソンがタッチラインへ追いやると、スタンドからは拍手が送られた。
まさかの珍事のあと、ベルギーが２点、ウェールズが１点を挙げ、試合は４−２でベルギーが勝利を収めた。勝点を14に伸ばしたベルギーは、４勝２分けの無敗でJ組の首位に立つ。敗れたウェールズは３勝１分け２敗の戦績で、勝点10の３位だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】クルトワが捕獲に失敗！ 逃げたネズミは最後に...
