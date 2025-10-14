AppleのスマートグラスはMacと接続するとvisionOSが完全動作＆iPhoneと接続でより軽量なUIが動作との報道、さらに2025年10月中にM5搭載iPad Proや新型Apple Vision Proが発表されるかも

