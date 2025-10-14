ナ・リーグ優勝決定シリーズがスタート

ドジャースは13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズのロースター26選手を発表。地区シリーズから変わり、捕手は2人体制に。2番手捕手として入ったのが、ベン・ロートベット捕手。元々は第3捕手のポジションだったが、立場を掴み取った形だ。

ロートベットは7月31日（同8月1日）のトレード期限直前にレイズから加入。9月3日（同4日）のパイレーツ戦でウィル・スミス捕手が右手を負傷したことを受け、翌4日（同5日）にメジャー契約を結んだ。さらに5日（同6日）のオリオールズ戦でラッシングも自打球を受けて右膝を負傷。今季レイズでは打率.095だったものの、ドジャースでは一時打率3割を超えるバッティングを見せた。守備面でも投手の好投を導き、評価をグングン上げた。

プレーオフ開幕時はまだスミスが捕手復帰できず、初戦からロートベットがマスクを被った。ワイルドカードシリーズ第1戦では3打数1安打、第2戦でも2安打の活躍を見せた。

今季はスミスとラッシングの捕手2人体制で戦ってきたドジャース。マイナーオプションが切れているロートベットは、元の2人が復帰すればDFA（事実上の戦力外）になってもおかしくなかったが、今や手放せない存在となっている。

リーグ優勝決定シリーズのロースターが発表され、X（旧ツイッター）では「ロートベットは、今やもう欠かすことの出来ない戦力ですね」「ロートベットのリードが勝ったか」「ロートベットがロースターに残ったことが1番嬉しい」「キャッチャー2人体制でも残るロートベットさん、本当にどんどん評価上げたね」「ロートベットは捕手としての駆け引きの強さで臨時の補欠から成り上がったな」「すげえなロートベット」と注目する声があがっていた。（Full-Count編集部）