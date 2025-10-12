柏が大逆転で５年ぶりのファイナルへ！ 細谷２発などで川崎に４発快勝、２戦合計５−４と上回る【ルヴァン杯準決勝第２戦】
Jリーグは10月12日、ルヴァンカップ準決勝・第２戦の柏レイソル対川崎フロンターレを三協フロンテア柏スタジアムで開催。４−１で勝利した柏が、２戦合計５−４で上回り決勝に駒を進めた。
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催された第１戦は、川崎が３−１で先勝。２戦目は、逆転勝利を目ざす柏のホームで行なわれた。
幸先よく先制したのは川崎だった。４分、伊藤達哉が右サイドから仕掛けてクロスを上げると、ボックス内で混戦となり、ボールがこぼれる。これに反応した脇坂泰斗が右足で強烈なシュートをゴールに突き刺した。
それでも柏が反撃。26分、高い位置でボールを奪った小泉佳穂のスルーパスに抜け出た山之内佑成が、ペナルティエリア右から折り返す。これに垣田裕暉が冷静に右足で合わせてネットを揺らし、試合を振り出しに戻す。
その後も猛攻に出るホームチームは、再三にわたってチャンスを得るも、フィニッシュの精度を欠いて１−１で前半を終える。
後半も柏のペース。猛攻に出るなかで56分、川崎のフィリップ・ウレモヴィッチが細谷真大を倒し、決定的な得点機会の阻止で一発退場に。
数的優位となりさらに攻勢を強めると、73分に右CKのショートコーナーの流れから、途中出場の仲間隼斗が右足で決める。また77分には細谷がチームの３点目をマーク。２戦合計で４−４と追いつく。
そして90＋２分に細谷が逆転弾。味方の浮き球のパスをボックス内で収めると、振り向きざまに右足を振り抜き、グラウンダーのシュートをゴールに突き刺した。
このまま試合終了。激闘を制した柏が、準優勝の2020年以来、５年ぶりのファイナルに駒を進めた。決勝は11月１日、国立競技場で頂点をかけて広島と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
