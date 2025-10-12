“グラビアクイーン”沢口愛華、ビキニ姿で進化する圧巻美ボディ披露
沢口愛華が、10月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口愛華。「FLASH」で表紙＆巻頭10ページを飾り、まさにグラビアクイーンと呼ぶにふさわしい美貌とボディを披露している。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける彼女の姿は必見だ。
さわぐち・あいか
22歳。2003年2月24日生まれ。愛知県出身。T155
「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、現在放送中のドラマ『御社の乱れ正します！2』（BS-TBS）出演、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）をチェック。
FLASHデジタル写真集『Silent Heat』が各電子書店で発売。
「週刊FLASH」
発売：光文社
発売日：毎週火曜日
特別定価：600円（税込み/10月7日（火）発売号）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/
