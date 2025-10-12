沢口愛華が、10月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

沢口愛華©光文社/週刊FLASH 写真◎YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

「週刊FLASH」10月7日発売号©光文社/週刊FLASH

グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口愛華。「FLASH」で表紙＆巻頭10ページを飾り、まさにグラビアクイーンと呼ぶにふさわしい美貌とボディを披露している。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける彼女の姿は必見だ。

沢口愛華 プロフィール

さわぐち・あいか

22歳。2003年2月24日生まれ。愛知県出身。T155

「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、現在放送中のドラマ『御社の乱れ正します！2』（BS-TBS）出演、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Silent Heat』が各電子書店で発売。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：600円（税込み/10月7日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

