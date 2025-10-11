やんちゃで無邪気な子猫の「天」くんのお世話を買って出たのは、なんと心優しい柴犬「もも」ちゃん。種が違えど共に暮らす2匹の相性は案外悪くないようで…？話題となっている投稿は、記事執筆時点で393万回以上もの再生回数を記録し、「優しさに溢れててほっこりする」「言葉にできない可愛さ………尊すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫のベビーシッターをする心優しい柴犬…『本当の親子のような2匹の光景』】

母性あふれる柴犬・ももちゃん

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、幼い黒猫と心優しい柴犬の触れ合いの様子を収めた動画です。

ある日、くつろいでいたという柴犬の「もも」ちゃん。何かに反応して立ち上がり、ある場所へと歩き出したそう。ももちゃんの目線の先では、幼く小さい黒猫の「天」くんが壁にかけてあるタオルをよじ登っていたといいます。

天くんはやんちゃで遊び好きな男の子で、ももちゃんはお母さんばりに天くんの行動を見守っているのだとか。

ももちゃんを信頼する天くん

当の天くんは、どうやらももちゃんをとても信頼しているようです。自分が物音を立てたり鳴いたりするたびに駆けつけてきてくれて、時には遊び相手にもなってくれるももちゃんのことが大好きなのだそう。

2人はまるで本当の親子のように仲良しで、どんな時にも一緒にいるのだとか。眠る前には、天くんがももちゃんの体の上でフミフミチュパチュパしていることもあるといいます。

本物の親子のよう…絆が深まるふたり

ももちゃんは天くんのことをいつでも見守っていて、何かあればすぐに近くにきてくれるなど「敏腕ベビーシッター」っぷりを発揮しているそうです。また、天くんがももちゃんがくつろいでいる時にそばに寄っていくといった微笑ましい光景も見られるといいます。

そんな、日々絆が深まっていっているふたりを見て、ほっこりと癒される方が続出したのでした。

投稿には、「思ったよりしっかりベビーシッターしててかわいい、無邪気に遊ぶ子供を見守ってる感じたまらん」「いつまでも見てられる動画だな」など絶賛の声が多数上がっています。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、投稿に登場した天くん・ももちゃんに加え、同居猫の「空（くう）」くん・「月（るな）」ちゃんを含めた4匹が織りなす、癒し度満点の日常をご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。