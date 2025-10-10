松村北斗“また食べたい大阪グルメ”語る、以前プライベート一人旅で行ったお店
SixTONESの松村北斗（30歳）が、10月9日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“また食べたい大阪グルメ”について語った。
松村は今回、映画「秒速5センチメートル」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。映画のキャンペーンで大阪を訪れた際のインタビューということで、「ぜひ食べたい大阪グルメは？」と質問を受ける。
これに松村は「前にプライベートで（大阪に）来たときに、お好み焼きがやっぱ食べたくなるじゃないですか。調べて、ホテルの近くにおいしそうな店があったので行ったら、なんかそこが韓国発祥の流れのお好み焼き屋さん」だったそう。
そのお店は「メニューとかもちょっと韓国っぽいお好み焼きがあったりとか。食べたらすごく美味しいんですけど、何よりもオモニ（※韓国語で“お母さん”）が、一人で来たもんだからすごく面倒を見てくれて。もう作って、喋って、あれこれしてくれて。韓国っていいなぁ」と思ったという。
そのため「“大阪の韓国”に、（オモニに）もう1回会いに行きたいですね」と語った。
ちなみに、松村はプライベートでよく大阪に来るそうで、このときも一人で“推し”のライブを見るために大阪まで来て、一人で“韓国発祥の流れのお好み焼き屋さん”に行ったと、スタジオで情報が補足された。
