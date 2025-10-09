えっ…そうなの！？【無印良品】人気商品「不揃いバウム」ネーミングの裏側に22万いいね「闇ルートかと」【ママリ】

生虫・のろゐみこ(@pipapipanm64)さんの投稿です。無印良品といえば、素材にこだわり環境にも配慮された、お手ごろ価格でシンプルな商品が多数そろっていますよね。無印良品のファンだという方もいるはず。





無印で不揃いバームばっかり売ってるけど揃ったバームどこ行った？って長年疑問やったけど、調べたら｢不揃いな物を集めて売っているのではなくわざわざ揃える作業にコストをかけずその分価格を抑えました｣みたいなことらしくて納得した。闇ルートで貴族だけが揃ったバーム食ってんのかと思ってた

そんな 無印良品 で根強い人気を誇るのが「不揃いバウム」のシリーズ。定番の味から季節限定のものまであり、食べやすい形状で美味しいのはもちろんのこと、手ごろな価格ということもあり、つい手を伸ばしてしまいたくなりますよね。そんな不揃いバウムですが、つい気になるのは「不揃い」というところ。投稿者・生虫・のろゐみこさんが「不揃いの真実」について語りました。

無印良品のホームページによると「焼きムラや形が崩れたことで廃棄となっていたバウムも、不揃いバウムとして販売している」とのこと。自分で食べる分には形が崩れていても気になりませんし、むしろお手ごろな価格がうれしい限りですよね。



廃棄される商品が減ったことも、食品ロスを考えるうえでは大事なこと。おいしい上に、食品ロスの削減まで考えられた商品だったとは驚きです。



この投稿に「知らなかった」「闇ルートは笑う」や「教えてくれてありがとうございます！」といったリプライがついていました。形の整っているバウムはどこにあるのだろうと疑問に思いながらも、その理由まで調べてみた人は、なかなかいなかったようです。



Xでは22万いいねも獲得したこの投稿。不揃いバウムの真実を知ったことで、ますます好きになった方もいるのではないでしょうか。

朝マック、好きなときに食べられるハックに6万いいね

瓶詰地獄(@neburasukamoru)さんの投稿です。マクドナルドで展開されている「朝マック」は、開店から午前10時30分までのメニューで、ソーセージマフィンやハッシュポテトなど、定番人気の商品も多数ありますよね。



こんなしっかりめの朝食を、家でも用意できればと思っていても、忙しい毎日では、なかなか難しい場合もありますよね。実は朝マックのソーセージマフィンは、冷凍しておくことで、家でもおいしく食べられるとの情報が。



投稿者・瓶詰地獄さんは、朝マックのソーセージマフィンを複数買って、冷凍しているそうです。解凍後は、本当においしく食べられるのでしょうか…？

朝マックは冷凍しておけばいつでも食べられるというライフハックを久しぶりに

冷凍保存用の袋に入ったソーセージマフィン。瓶詰地獄さんは、この状態でいつも冷凍保存をしているそうです。解凍時間は、各家庭のレンジの仕様やワット数で異なるので、少しずつ試しながら探るのが良いようですよ。



この投稿には「Xやってて良かったと心の底から思えた瞬間でした」「家にあると一気に食べたくなっちゃう」「マックはいつもすぐ食べちゃうから、冷凍って考えなかった」といったリプライがついていました。



ちなみに、リプライでは「解凍後にトースターで少し焼くと、カリッとしますよ」といった声も複数ありました。好みで焼き加減を調節できるのも、お家ならではかもしれませんね。買ってきたけれど食べきれなかった…という時にこうして冷凍するのも、フードロスの観点からは良いですね。毎日のなかで「使える小技」が増える、ためになる投稿でした。

新小1の共働き親たちへ！家庭内のつまづき・軌道修正まとめに1.3万いいね

まぼ(@yoitan_diary)さんの投稿です。子どものやることが一気に増える小学1年生。どんな日々になるのか、わが子は大丈夫だろうかなど、さまざまな不安もあるでしょう。



投稿者・まぼさんは、ご自身の経験をもとに、小学1年生になったお子さんとの日々を漫画で紹介しています。参考になる部分もあるはず。さっそく見てみましょう。

そもそも持ち物が多いので、準備と片付けの動線を変えた

「したくをする」「かたづけをする」だけだと抽象度が高すぎるようで、

毎日のtodoを書き出して読み合わせた。

けど、忘れ物をしても「まぁそんなこともあるよね」っていう姿勢で…

配布物はスキャンしてpdfで管理！

夫婦で共有+外出中でも見られるように…しないと紙の管理がむずすぎる

普段はGoogleカレンダーで管理しているが、

子供に関わる予定は紙のカレンダーに書いて予定が見通せるようにした。これでようやく曜日の感覚がついてきた。

ボイスメッセージができるGPSは我々親子の心のお守りになっている。いい買い物したと思ってるけど、月額がかかるので様子を見て導入してもいいのかも。

はじめてのことに不安を感じるのは、誰でも一緒。だからこそ、経験した人のお話はとても参考になりますよね。当てはまる部分とそうでない部分をうまく使い分けて、取り入れてみてはいかがでしょうか。なんとなく「小学1年生の生活はこう」というヒントがわかるだけでも、安心ですよね。



この投稿に「小1の解像度がめちゃくちゃ上がった」「工程のおおさ山の如し！」などのリプライが寄せられました。みんなが通る道とは言え、不安を減らしておけるに越したことはありません。新小1の親にとっては特に参考になる投稿でした。

