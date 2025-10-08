【小林 雅一】世界初「AI女優ティリー」にハリウッドが激怒！ さらに「Sora2」の登場で生成AIが民主主義の根幹までも揺るがし始めた理由

スーパーリアルなAI映像がついに社会を揺るがし始めた。これまでもTikTokやYouTubeをはじめソーシャル・メディア上には大量のAI動画が出回っている。

が、先週リリースされた「（OpenAIの）Sora2」をはじめ最新のAI動画は登場人物など映像のリアリティが以前とは段違いだ。極めて興味深い反面、「現実と虚構の境界線」が本当に失われ、社会に様々な混乱をもたらす恐れが現実化してきた。

国際映画祭で「人間そっくりのAI女優」が話題に

その嚆矢とも言うべきか、先月スイスのチューリヒで開催された国際映画祭では、世界初とされる生成AI製の女優「ティリー・ノーウッド（Tilly Norwood）」がお披露目された。

AI映像の製作スタジオ「Particle 6」が生み出した、このAI女優（ティリー）はその華やかな表情や仕草、英国訛りの話し方から（頬や額が微かに赤みがかかった）肌の状態に至るまで本物の人間と見紛う程のリアリティだ。

https://www.youtube.com/watch?v=urKfqv_L680

ティリー（を製作した「Particle 6」）は既に彼女のホームページやインスタ・アカウントを開設し、そこで自身が生成AI製の女優であることを明かした上で「（映画・テレビ番組などにおける）自分の役（仕事）」を求めるなどの就職活動を展開している。

これを受け、既に幾つかの芸能事務所（talent agency）がティリーと契約することに関心を示しているとされる。

本物の（人間の）女優とは対照的に、AI女優なら自分の待遇や役柄、あるいは監督の演技指導などに不平不満を口にすることはないし、法外に高額のギャラを要求することもない。映画会社や監督の言うことを素直に聞くAI女優なら、難なく役にありつけるのではないか、というのだ。

本物の俳優達は猛反発

が、当然ながらハリウッドの製作スタジオなど映像業界の関係者、特に俳優達はこれに猛反発している。

アメリカの人気テレビ番組に主演する某女優は、自身のインスタで「（AI女優と契約するような）そんな悪質な芸能事務所に所属する俳優はみんな（抗議の意を示すために、自身とその事務所との）契約を打ち切ろう」と呼びかけた。別の人気男優はもっと単刀直入に「（AI俳優は）くたばれ！」と罵ったという。

彼らが激しく憤るのも無理はない。

と言うのも、ティリーのようにリアルなAI俳優たちは、元々は生身の人間である俳優達が出演した数々の映画・テレビ番組などの映像を大量に機械学習することによって作り出された（と見られる）からだ。

そんなAI俳優が今や映画やテレビ番組（最近ではインターネットのストリーミング動画）などで自分たちの役（つまり仕事）を奪おうとしていることに対して、生身の俳優達は底知れぬ怒りを感じているようだ。

ChatGPTを端緒に生成AIが世界的ブームを巻き起こした2023年、ハリウッドを中心に米国の俳優組合（SAG-AFTRA）がストライキを起こし、その中で「（近い将来予想される）AI俳優の進出から生身の俳優を守り、その権利を保証すること」を要求したが、今やその時の懸念が現実と化しつつある。

もちろん映像作品を見る側に立てば、私達生身の人間が今後ティリーのようなAI俳優のファンとなって映画館に足を運んだり、有料のストリーミング番組を契約視聴するようになるか否かは現時点で誰にも分からない（大衆心理ほど事前に読めないものはない）。が、少なくともその下地が整備されたことだけは間違いなさそうだ。

誰でも簡単に超リアル動画を作れるSora2の衝撃

もっともティリーのようにスーパーリアルなAI俳優（が出演する動画）を作り出すのは、つい最近まで、そんなに簡単な作業ではなかった。その制作過程では、いわゆるディープフェイクに必要な「GAN（敵対的生成ネットワーク）」など専門的な生成AI技術が使われていると見られ、一般の素人が容易に作れるような代物ではなかった。

ところが、そうした状況がここに来て一挙に変わろうとしている。

ティリーが事実上のデビューを果たしたチューリッヒの国際映画祭から僅か数日後となる先週火曜日（米国時間）、今度はOpenAIが同社としては動画生成AIの第二弾となる「Sora2」を招待制でリリースした。

このSora2を使うと、誰もが普通の言葉（プロンプト）で指示を出すだけで（音声付きの）AI動画を製作できる。しかもその映像は、前ヴァージョンの「Sora」とは比較にならないほど超リアルだ。まさに衝撃的なアップグレードと呼んでも過言ではないだろう。

これによって今や素人でも、ティリーのように生身の人間と見紛うAIキャラクターや、それらが活躍するAI動画を容易に作り出せるようになった（ただしSora2で生成されたAI動画の再生時間は今のところ10〜15秒と短い）。

また、一般ユーザーが「自分自身を撮影したビデオ」などの肖像映像をSora2に入力・登録しておくと、それ以降はたとえば「自分を主人公にしたアクション動画」などのAIコンテンツを製作することもできる。

その際、自分の肖像映像を他のユーザーが自由に使えるように設定しておくと、以降は自分が登場するAI動画が第三者によって無制限に製作されて、TikTokやYouTubeなどのソーシャルメディアで広範囲に出回る可能性もある（元々、俳優志望で自身の顔や姿を広めて知名度を高めたいユーザーなどがそのように設定するかもしれない）。

無実の人間に罪を着せたり、社会を混乱させる恐れも

このように、一般ユーザーにとっては非常に面白い時代になりそうだが、そこには重大な危険性も伴う。

たとえば実際には起きていない犯罪の現場映像を、誰かが（Sora2のような）生成AIで作り出して無実の人間に濡れぎぬを着せたり、実際には起きてもいない戦争・紛争やテロの映像をでっちあげて世界を恐怖と混乱に陥れること等も十分あり得る。

あるいは議会選挙の投票所や郵便投票などにおける不正行為の現場映像を生成AIででっち上げて流布し、民主主義を崩壊させるなどの危険性も考えられる。

たとえば既にX（旧Twitter）などソーシャルメディア上には、（実際にはSora2を使って製作された）「（OpenAIの）サム・アルトマンCEOが量販店でGPUを万引きする現場を監視カメラで捉えたとされる映像」が出回っている。

https://x.com/GabrielPeterss4/status/1973120058907041902?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973120058907041902%7Ctwgr%5Ee2e8bbd7ab6857b9236f2491054f60d1cf93e98b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffuturism.com%2Ffuture-society%2Fopenai-sora-2-videos-people-shoplifting

仮に「Sora2製」という断り書きがなかったとすれば、本当にアルトマン氏が万引きしたと誰もが信じてしまう（かもしれない）ほどの映像・音声のリアリティである。

後編『OpenAIが「Sora2」をあえて“招待制SNSアプリ”として出した理由と開発者が見誤ってことで今後起こりうる「最悪のシナリオ」』に続く。

