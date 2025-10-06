６日の読売テレビの夕方ニュース情報番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に、国民民主・玉木雄一郎代表、日本維新・藤田文武共同代表、立憲民主・辻元清美氏が生出演した。

東京からリモート出演した辻元氏は、自民党の高市早苗新総裁選出を「高市さん昔から良く知ってるし、女性で初めてやし、世襲ちゃうしと思うねんけど」として、今回総裁選を「解党的出直しが、麻生さんと裏金の旧安倍派の復権をかけた熾烈な権力闘争だった。麻生さんと旧安倍派の作ったみこしに担がれ、残念な所もある」と語った。

そのうえでスタジオの玉木代表に「玉木さん！」と呼びかけ、「国会の首班指名、公明党と立憲と国民でやらへんか？まず中心になって」と爆弾発言。玉木氏が目を見開いて絶句した。

辻元氏は「それくらい大胆なことを考えないと、このまま麻生さんが副総裁なんのか知らんけど、そして義理の弟が幹事長？裏金議員が党の役職にも入っていく？これ許してええんかということが、私ら野党は問われてる」とガン詰めした。

司会側が絶句している玉木氏に回答を求めると、「野田さんに言うて…」と圧に押されながら返した。

「私はこの間まで大連立はないと思てたけど、ここで私ら手を結んで、こんな自民党！もう１回私らで話しましょ！これ言いたくて、東京からわざわざリモートで出てんねん！どうよ？」「ここで私らがどう動くかはごっつ大きいと思うよ」「だいたい連立協議に麻生さんが出てくる時点で蹴らなあかん！どんだけ政治悪くしてんの！」と迫り、司会側が「こちらで一旦、引き取ります」と強制終了した。