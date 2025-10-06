½©¥Ð¥Æ¤Ë¤â·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡Ä1700Ç¯Á°¤«¤é°û¤Þ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë"200±ß¥É¥ê¥ó¥¯"¤ÎÌ¾Á°
¢£²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¡Ö½©¥Ð¥Æ¡×¤Ë¤Ï¤³¤Î°ìÇÕ
¤ä¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ºòº£¤À¤¬¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤äÈè¤ì¤ä¤¹¤µ¡¢¡Ö1ÆüÃæÌ²¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¡¢¡Ö½©¥Ð¥Æ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½©¤Ïµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¿ÈÂÎ¤¬½ç±þ¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï²Æ¤Î½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËµÞ·ã¤Êµ¤²¹Äã²¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤â²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤òÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜÈ¯¹ÚÊ¸²½¶¨²ñ¡×¾åÀÊ¹Ö»Õ¤ÎÆ£ËÜÎÑ»ÒÀèÀ¸¤À¡£È¯¹Ú¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤¬¿¼¤¯¡¢¿É¸ý¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÏÃ¤¹¡ÖÈ¯¹Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤ËÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÆâÂ¡Îä¤¨¡×¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆâÂ¡¤¬Îä¤¨¤ë¤È¡¢²¼Î¡¤äÊØÈë¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¸ÃæÎÏÄã²¼¤äËýÀÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡Ö½©¥Ð¥Æ¡×¤Îº£¤³¤½Æ£ËÜÀèÀ¸¤¬´«¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊÆ¹í¡×¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡Ö¹í´Å¼ò¡×¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Å¼ò¤Ï¡Ö¼ò¡×¤È¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥é¥ê¤È¤·¤¿¹¢±Û¤·¤À¤¬ÊÆ¤ÎÎ³¡¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ì¼Â¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤¯¤é¤¤´Å¤¤¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢¼ò²°¤¬ºî¤Ã¤¿´Å¤¤°û¤ßÊª¤À¤«¤é¡¢¡Ö´Å¼ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Öº½ÅüÂå¤ï¤ê¡×¤À¤Ã¤¿
¡Ö¹í´Å¼ò¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¡Ø²Æ¤Î¼¢ÍÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡È½©¥Ð¥Æ¡É¤Îº£¤³¤½°û¤à¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆ£ËÜÀèÀ¸¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¤¢¤ì¡©¡¡´Å¼ò¤Ã¤ÆÅß¤Ë²¹¤á¤Æ°û¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¹í´Å¼ò¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢¤ª¤â¤Ë²Æ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼òÂ¢¤¬¼òÂ¤¤ê¤ËË»¤·¤¤½©¡Á½Õ¤òÈò¤±¡¢´×»¶´ü¤Î²Æ¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÆ¹í¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤ÆÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¹¾¸Í¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Å¼ò¡Á¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¹Ô¾¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ÃÍÃÊ¤Ï°ìÇÕ4¡Á8Ê¸¡¢¸½Âå¤Î100¡Á250±ß¤Û¤É¡£¾ï²¹¤ÇÃãÏÒ¤ËÃí¤¬¤ì¡¢½îÌ±¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹í´Å¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤Ïº½Åü¤è¤ê¤âÇ¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èè¤ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢B2¡¢B6¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡¢ÍÕ»À¤Ê¤É¤Î¡Ø¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡Ù¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤«¤éÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢Ê£¿ô¤Î¹í´Å¼ò¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÎ×¾²¼Â¸³¤Ç¡¢¿´¿È¤ÎÈèÏ«´¶¡¢Ìµµ¤ÎÏ´¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊØÄÌ²þÁ±¤äÂçÄ²±êÍ½ËÉ¡¢´ØÀáÄË´ËÏÂ¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤â¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍµÚ¤Ó¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÎÌ¤Î¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¤Ë¸ú¤¯¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ïº½Åü¤¬µ®½Å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹í´Å¼ò¤Ï¡Ö´ÅÌ£¡×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤¬´ÊÃ±¤Ê¡Ö¹í´Å¼ò¤Å¤¯¤ê¡×¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢ÎÁÍý¤ä²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¾õ¶·¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¡£ÊÆÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹í¤¬ºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀï¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥³¡¼¥é¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤¬Î®Æþ¡£´ÅÌ£¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹í´Å¼ò¤ÏÆüËÜ¿Í¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÐ¾ì¤·¤¿¡È´Å¤¯¤Ê¤¤´Å¼ò¡É
¤¹¤ë¤È¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¼òÇô´Å¼ò¡×¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¡£
¼òÇô¤Ë¿å¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ë´Å¼ò¤À¡£1970Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¤è¤¯Æ¯¤¡¢¤è¤¯¼ò¤ò°û¤à¡Ö¥â¡¼¥ì¥Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¾ÃÈñÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÉû»ºÊª¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¼òÇô¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¼òÇô¤«¤é¿À¼Ò¤Ï¡Ö¼òÇô´Å¼ò¡×¤òºî¤ê¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ë²¹¤á¤¿¼òÇô´Å¼ò¤ò¿¶¤ë¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤â»Ò¶¡»þÂå¡¢¿À¼Ò¤Ç¡Ö¼òÇô´Å¼ò¡×¤ò°û¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´Å¼ò¡á¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¯¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅþÄì¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤«¤éÄ¹¤¤´Ö¡¢¡Ö´Å¤¤´Å¼ò¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼òÇô´Å¼ò¤Ï´øÈ¯¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»ä¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡È´Å¼ò¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼òÇô´Å¼ò¤â¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹í´Å¼ò¤È¤É¤Á¤é¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö´Å¼ò¡×¤¬ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÏ¿¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¡¢720Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±½ñ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö289Ç¯º¢¡¢µÈÌî¤ÎÌ±¤Ç¤¢¤ë¹ñÀ´¿Í(¤¯¤º¤Ó¤È)¤¬¡¢±þ¿ÀÅ·¹Ä¤ËîÔ¼ò(¤¿¤à¤¶¤±)¤òÊû¤²¤Æ¹ñÀ´ÁÕ¤òÁÕ¤Ç¡¢¼ò±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖîÔ¼ò¡×¤¬´Å¼ò¤ÎÀèÁÄ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¹í´Å¼ò¤È¼òÇô´Å¼ò¡¢¤É¤Á¤é¤À¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤½¤Îº¢Å·¹Ä¤Ë¡Ö´Å¼ò¡×¤¬¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤è¤ê¤â¶¯¤¤¹³»À²½À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ºÆ¤Ó¹í´Å¼ò¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯º¢¡£±ö¹í¥Ö¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¹í¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¹í´Å¼ò¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö2012Ç¯¤«¤é´Å¼ò»Ô¾ì¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Ï¤¸¤á¡¢¿©ÉÊ¿·Ê¹¤Î¿äÄê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤Ë95²¯±ß¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï215²¯±ß¤Ë¡£2Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µÞÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ï²Ê³ØÅªÎ¢ÉÕ¤±¤À¡£
¥Ö¥É¥¦Åü¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥ª¥ê¥´Åü¤Ê¤É¡¢350¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö°û¤àÅÀÅ©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹í´Å¼ò¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¡Ö°û¤àÅÀÅ©¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½À®Ê¬¤¬°ìÉô¤Î¹í´Å¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äE¤è¤ê¤â¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È©¤Î»À²½¤òËÉ¤®¡¢¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¤Î¤³Îà¤«¤éÃê½Ð¤·¤Æ¥µ¥×¥ê¤Ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤¦¸¦µæ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½²þÁ±¤ä¹³¤¦¤Äµ¡Ç½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢2017Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹í´Å¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¹íÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¡¢È©¤Î½á¤¤¤ò½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£´Å¼òÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢È±¤Î¥Ä¥ä¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Îº¢¤«¤é¹í´Å¼ò¤Ï¡¢½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤ËÉÒ´¶¤ÊÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£ËÜÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÓÃæ¤Ç´Å¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥À¥à¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
ÈèÏ«²óÉü¡¢Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¡¢À°Ä²¡¢ÈþÈ©¡¢ÈþÈ±¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¿Í¤¬µá¤á¤ë¸ú²Ì¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢µæ¶Ë¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Æ£ËÜÀèÀ¸¤Î·Ú²÷¤Ê¸ì¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¸Å¤¤°û¤ßÊª¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£
º£¡¢´Å¼ò¤Ï³¤³°¤Ç¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¹í´Å¼ò¡×¤«¡Ö¼òÇô´Å¼ò¡×¤«¡¢°û¤à¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á
Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎò»Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡¢2¤Ä¤Î´Å¼ò¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾Êý¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¸½Âå¡¢¹í´Å¼ò¤È¼òÇô´Å¼ò¤Ï¤É¤¦°û¤ßÊ¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢
¼òÇô´Å¼ò¤Ë¤â¡¢¹í´Å¼ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤¬ËÉÙ¤À¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¤¡£125¡Á200ml¤Ç200±ßÁ°¸å¡£Âç¤ÌÜ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÇã¤¨¤Ð¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤ê¡ÊÆ£ËÜÀèÀ¸¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢1Æü100ml¤À¡Ë¡¢80±ß¤Û¤É¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤À¡£¥µ¥×¥ê¤ÇÆ±¤¸±ÉÍÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÝ¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÀé±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤â¸¶ÎÁ¤ÏÊÆ¤ÈÊÆ¹í¡¢¿å¤À¤±¡£Åº²ÃÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áí¹çÅª¤Ë±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥µ¥×¥ê¤è¤ê´Å¼ò¤ÎÊý¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢289Ç¯¤«¤éÎò»Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢1700Ç¯°Ê¾å¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿´Å¼ò¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡½¡½¡£350¼ïÎà¤â¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÈë¤á¤ë°û¤ßÊª¤¬¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é»ä¤Ï¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¥É¥ê¥ó¥¯¡É
½©¥Ð¥Æ¤Îµ¨Àá¡¢´Å¼ò¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
----------
ºû´Ö À»»Ò¡Ê¤µ¤µ¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô
¤ª¤â¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡ÖÈ¯¹Ú¡×¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¡×¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó2¼Ò¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ÀìÌç»ï¤Ç17Ç¯¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î¼èºà·Ð¸³Â¿¿ô¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñ°÷»ï¤ò10Ç¯°Ê¾åÃ´Åö¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ö·î´©¥Û¥Æ¥ì¥¹¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÖFQ Kids¡×¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£Âçºåºß½»¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô ºû´Ö À»»Ò¡Ë