タレント有吉弘行（51）が4日深夜放送のTBS系「オールスター後夜祭’25秋」（土曜深夜0時58分）にMCとして生出演。開始早々、キレのあるツッコミを披露した。

番組冒頭、いきなり喫煙室の風景が登場。4人の芸人が紫煙をくゆらせていた。その次はガラガラの控室が映し出された。そして画面が切り替わり、仏頂面の有吉と進行の高山一実が登場。有吉が「生放送始まりましたけど、この段階でまだ来てない連中がたくさんいるということで」と言うと、大量の芸人たちが慌ててエレベーターに乗り込む映像が映し出された。有吉は「なめてんでしょうかね？」とツッコミを入れた。

高山は「通常であれば、始まる何分か前にスタッフさんが楽屋に『スタジオへ移動してください』と伝えに行くのですが、今回はその呼び込みを行っておりません」と経緯説明。有吉は「まともな社会人なら、自分で時間見て勝手に入ってくるというもんですからね。指示待ち人間というか。（島田）紳助さんだったら、こんなことあり得ませんからね！ 本当に。なめられてる」と怒りをあらわにしていた。

島田紳助さんはTBS系名物番組の「オールスター感謝祭」の総合司会を長年務めていた。

今放送は88席用意された中、89人の芸人が登場。1人が脱落する仕組みとなっている。座れなかった芸人は即退場となる。