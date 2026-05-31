お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。この日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、グループとしての活動を終了する「嵐」について言及する場面があった。有吉は番組冒頭「今日で、嵐がラストのライブということで」と切り出すと「私は4月に見せていただきましたけど。今日が本当のラスト中のラスト、ということでございます。お疲れ様でご