タレント有吉弘行（51）が29日、Xを更新。意味深投稿を行った。「ゾンビ大丈夫？」とだけつづった。このポストに対し「大丈夫です有吉さんは大丈夫？」「だいじょぶじゃなさそです」「何度も這い上がって来るから、七転び八起き」などの返信があった。広島出身の有吉は熱狂的なカープファンとして知られる。その広島カープは現在、たばこ騒動が巻き起こっている。「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用し