お笑いコンビ、トム・ブラウンのみちお（41）が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜午後7時）に出演。過去に告白して振られたアナウンサーを告白した。相方の布川ひろき（42）、同局の水卜麻美アナウンサー（39）とともに共演。番組MCの有吉弘行と佐藤栞里を笑わすことに成功した。その有吉から「水卜さん好きだったもんね」と暴露されたみちおは「はい、そうです」と返答。続けて「ラジオで告白して、断られて。ネットが無