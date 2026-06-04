「会話が弾まないんだよ(笑)」お笑いタレントの有吉弘行が、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」での“不満”をもらした――。有吉弘行○事前に「9時までには絶対に終わらせる」の指示5月25日、「ダチョウ倶楽部の40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー! 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催したダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモン。笑福亭鶴瓶や片岡鶴太郎、出川哲朗、爆笑問題、霜降り明星・粗品ら豪華ゲス