¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¿·TVCM¡¡¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¸½Âå¤Ç¤¿¤ÀµÙ·Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤¬À°¤¦ÍÍ»Ò¤òÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬É½¸½¡¡Ì£¤ÎÁÇAGF

¡¡Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡×¤Î¿·TVCM¤ò9·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´¤ÎÍ¾Çò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤âàÝàêÅ¹¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÈ¯Çä¡£
¡¡9·î18Æü¡¢¿·TVCMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅçËÜ·û¿Î¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÅö»þ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀµÙ·Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤ÎÍ¾Çò¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à»þ´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä°ìÇÕ¤Î²ÁÃÍ¤Î½Å¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ð½ïÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸¶ÎÁ¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²þ¤á¤Æ²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Î¥¤ì¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿·TVCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤ÈÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆü¾ïÅª¤Ë°¦°û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤³¤È¤«¤éÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡ÖàÝàê¤ò¡¢¤³¤³¤í¤Ë¡£¡×¤ò¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤¤¶õ´Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¿´¤¬À°¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ¯ÇäÅö»þ¤«¤é¡¢ÀÄ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Í¾Çò¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜÎ®¤Ç¤¢¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Þ¥ë¥Á¤ËÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢CM¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëCM¤ä²°³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢ÂçÂô¤µ¤ó¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ç²è¹¹ð¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÁÊµá¤âÍ½Äê¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¼ãÇ¯ÁØ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÈ¯Çä20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊàÝàêÅ¹¡Ù¤Ï¡¢Þ»¤ì¤¿¤È¤¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£