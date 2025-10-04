櫻井翔、“嵐ドラマリレー”の頃の思い出「突如、大野がものすごい黒くなってきた」
アイドルグループ・嵐の櫻井翔（43歳）が、10月3日に放送されたバラエティ番組「ドラマでクイズ！THEキリヌキ」（TBS系）に出演。“嵐ドラマリレー”の時期について語った。
過去に放送されたTBSの“国民的ドラマ”から、名シーンの数々を切り抜いてクイズにする同番組。2010年前後の話となり、相葉雅紀主演の「マイガール」（テレビ朝日系／2009年10月〜）、櫻井翔主演の「特上カバチ！！」（TBS系／2010年1月〜）と、嵐メンバーの出演ドラマが連続して放送されたことに触れる。
当時について、「嵐同士で感想を言い合うんですか？ ドラマの。お互いの」と聞かれた櫻井は「当時は観られてなかったです。この時期に、ありがたいことに“嵐ドラマリレー”みたいなときがあった。なので、誰かが誰かの（作品を観る）ってことはあんまりなかった」という。
ただ、「突如、大野（智）がものすごい黒くなってきた、ということだけは覚えてます。（大野主演の）『魔王』（TBS系／2008年7月〜）っていうドラマでトンネルを歩くシーンがあるんですけど、黒すぎて見えないっていう」と、思い出を語った。
過去に放送されたTBSの“国民的ドラマ”から、名シーンの数々を切り抜いてクイズにする同番組。2010年前後の話となり、相葉雅紀主演の「マイガール」（テレビ朝日系／2009年10月〜）、櫻井翔主演の「特上カバチ！！」（TBS系／2010年1月〜）と、嵐メンバーの出演ドラマが連続して放送されたことに触れる。
ただ、「突如、大野（智）がものすごい黒くなってきた、ということだけは覚えてます。（大野主演の）『魔王』（TBS系／2008年7月〜）っていうドラマでトンネルを歩くシーンがあるんですけど、黒すぎて見えないっていう」と、思い出を語った。