LINEで不具合があった時の対処法 | 問い合わせ先はここだ！ | LINE専門家のひらい先生が解説

LINE専門家のひらい先生が「LINEで不具合があった時の対処法 | 問い合わせ先を紹介」と題し、LINEのトラブル発生時の正しい対処法について詳しく説明した。特に「60代以上のシニア世代の方に、今さら聞けないLINEの使い方」をテーマにした内容で、トラブルシューティングが苦手な方にも分かりやすい構成となった。



動画冒頭でひらい先生は「LINEの不具合が起こった時って、どこに問い合わせをしたらいいかわからない」と多くのユーザーが感じている率直な悩みを代弁。「実はめちゃくちゃ便利なページがある」と、“知る人ぞ知る”解決策があることを明かした。



まず、トラブル発生時にはLINEのアプリから直接問い合わせを探すのではなく、「GoogleやSafariなどで『LINEヘルプ』と検索することが一番の近道」と説明。LINEヘルプセンターには「カテゴリー別でよくある対処方法がまとめられており、例えば『トークの問題』や『新規登録』『アカウントプロフィール』など、シーンごとに最新の解決策が分かりやすく案内されている」と語った。



さらに、よくあるトラブルとして「画像や動画が送信できない場合は、まず通信速度制限を確認したり、4G/5G、Wi-Fiの接続を切り替えたりといった基本的な手順が推奨されている」と具体例を紹介。また、「困った内容は検索キーワードを使って調べるのも有効」と“検索機能の活用”も推奨した。



一方で、パソコン版LINEのトラブルやオープンチャット関連の問題にもヘルプセンター内で解説が用意されていることを紹介。「パソコンでもスマホでも出てくるので安心」として幅広いユーザーに対応した内容になっているとした。



そして本題の「問い合わせフォーム」についても詳細に触れ、「ちゃんと問い合わせフォームもあるが、かなり複雑な動線になっているのが現実」と正直に言及。「本人確認やエラーの詳細入力など、やることが多くて分かりづらい方も多い」と率直な感想を述べた。



最後にひらい先生は「まずはヘルプページや公式YouTubeチャンネルを確認し、それでも解決しない場合に問い合わせフォームを利用するのがベスト」とアドバイス。「いや、それでもこの問い合わせのページ、めんどくさいよ、という方は平井先生のLINEでも個別にアドバイスします」と締め、チャンネル登録・LINE公式アカウントへの登録を呼びかけた。多くのシニア世代ユーザーからの反響が期待される実用的な動画解説となった。