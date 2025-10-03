この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、りゅう先生が「世の中を変えている人の最強思考方法を教えます。革新的なサービスを作りまくる"ゲームチェンジャー思考"」と題して動画を配信。動画では、PayPal共同創業者で“ペイパルマフィア”の異名でも知られるピーター・ティール氏ら、世の中を変え続ける“ゲームチェンジャー”たちの思考法や発想の核心について熱く語った。



りゅう先生は動画冒頭、「ゲームチェンジャー発想として非常に優秀」「私はこういう方に対して出資やサポートをしたいという気持ちがある」と語り、ティール氏らの存在を高く評価。その上で「現状維持は衰退」と断言し、“ゲームチェンジャーマインド”の重要性を提唱した。「業界の土俵を作り変え、唯一の選択肢として記憶に残る企業が市場を支配する」「価格競争に巻き込まれず、ライバルと比較されないカテゴリーを生み出す戦略が不可欠」と強調する。



さらに、ピーター・ティール氏の有名なフレーズ「競争は敗者のためにある」を引用。「普通の経営者は既存市場でシェア争いに消耗しているが、本当のゲームチェンジャーは“競合がいない独占市場”を生み出す存在」と分析。動画内では、イノベーションが市場に劇的な変化をもたらす条件についても触れ、「10%の改善ではなく10倍の価値を創り出した時に、初めて常識がひっくり返る」と解説。Google、iPhone、ダイソンなどの例を挙げながら、「ほんの少し良いものでは市場は動かない。10倍もの体験や利便性を与えてこそ、人々がその新常識に“戻れない”感覚を得る」と喝破した。



また、りゅう先生は「未来を逆算して“ゼロから1”を生み出すゼロトゥーワン思考の大切さ」にも言及。「改善では市場の比較ゲームから抜け出せない」「未来に存在するべき姿から逆算し、今ないものを生み出す発想がゲームチェンジャーの核心」と説き、「5年後、10年後の変化や問題に目を向けてシナリオを描けば、中小企業や個人でも独自市場の創造が可能」と具体例を挙げつつ語る。「実は○○なんじゃない？という質問で、誰も気づいていない“隠された真実”を掘り起こすことも独占への近道だ」と、その掘り下げ姿勢の重要性も強調した。



そして、「耐える力＝時間を味方にできるかもゲームチェンジャーの条件」とも。「短期の売上ではなく、中長期戦略で10年後に勝つ未来を見据えて行動し続ける覚悟が鍵。Amazonの成長も長期的な投資の賜物」と述べ、自身も「クライアントにも中長期で考えるべきだと伝えている」と明かし、本動画を結んだ。