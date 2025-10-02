±ê¾É¤¬¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤è¤ê¤â¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
ÊÆ¹ñ¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñ(ACC)¤¬2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢±ê¾É¤ò¼¨¤¹¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢±ê¾É¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´Â¡ÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖEmpirical Health¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ð¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼»á¤¬¡¢¤Ê¤¼¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤è¤ê¤â±ê¾É¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Inflammation and Cardiovascular Disease: 2025 ACC Scientific Statement: A Report of the American College of Cardiology | JACC
Inflammation now predicts heart disease more strongly than cholesterol | Empirical Health
https://www.empirical.health/blog/inflammation-and-heart-health/
°ÊÁ°¤«¤éËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í±ê¾É¤Ï¡ÖÉ¸½àÅª¤Ê¿´Â¡ÉÂ¥ê¥¹¥¯°ø»Ò(SMuRFs)¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬9·î¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÊÆ¹ñ¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñ¤Ï¡¢±ê¾É¤ò¼¨¤¹¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â´¶ÅÙCÈ¿±þÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á(hs-CRP)¤¬¿´Â¡ÉÂ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÍ½Â¬°ø»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËhsCRP¤ÎÂ¬Äê¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñ¤Ï¡¢¡ÖÎ×¾²°å¤ÏÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì¼¡Í½ËÉµÚ¤ÓÆó¼¡Í½ËÉ´µ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëhs-CRP¤ÎÉáÊ×Åª¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¸¡ºº¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç½ÅÍ×¤ÊÎ×¾²Åªµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñ¤¬±ê¾É¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¬Äê¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Öhs-CRP¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤ÎÂ¬Äê¤Ï¡¢LDL(°¶Ì)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤è¤ê¤â¿´Â¡ÉÂ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¿´·ì´É¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¾å¤Ç¼çÍ×¤Ê¹àÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Î¾Úµò¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íhs-CRP¤ÎÊý¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¾å¤¬hs-CRP¤Î¿ôÃÍ¤È¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ò¡¢²¼¤¬LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤È¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£²£¼´¤¬Â¬Äê»þ¤«¤é·Ð²á¤·¤¿Ç¯¤ò¡¢½Ä¼´¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¸³¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ôÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ5Ê¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¿ôÃÍ¤¬°¤¤²¼°Ì20¡ó¤¬¡ÖQuintile 5(»ç¿§)¡×¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë°¤¤20¡ó¤¬¡ÖQuintile 4(¹õ¿§)¡×¡¢¤½¤Î¼¡¤Î20¡ó¤¬¡ÖQuintile 3(²«¿§)¡×¡¢¤½¤Î¼¡¤Î20¡ó¤¬¡ÖQuintile 2(ÀÖ¿§)¡×¡¢ºÇ¤â¿ôÃÍ¤¬¤¤¤¤¾å°Ì20¡ó¤¬¡ÖQuintile 1(ÀÄ¿§)¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿ôÃÍ¤â¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢hs-CRP¤ÈLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢hs-CRP¤ÎÊý¤¬¾ÍèÅª¤Ê¿´Â¡ÉÂÈ¯À¸Î¨¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ®¸ù¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¿´Â¡ÉÂ¤Î´ØÏ¢¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Î¸¡ºº¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÌô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Á¥ó¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Á¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î¸¡ºº»þÅÀ¤Ç¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿´Â¡ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç±ê¾É¤Ï¡¢SMuRFs¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇºÇ¤â¿´Â¡ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Á¥ó¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢hs-CRP¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¿´Â¡ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£