ミキサー車の運転手・建築職「離婚は再生費」 貯金ゼロからの人生語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「建築職の方にインタビュー」と題された動画で、ミキサー車の運転手さん（39歳）が、自身の仕事やプライベートについて率直に語った。長年続けているコンクリート関係の現場仕事に従事する発言者は、現場の運転手として「8年くらい」同じ業界で働いてきたという。
インタビューの冒頭では、「やりがい感じる瞬間っていつですか？」という質問に対し「今の仕事、正直あんまり…やりがいはない。でも楽しいですけどね」と、淡々とした本音を明かした。また、お給料については「額面だと38（万円）とかじゃないですか？ 残業もつきます」と具体的に説明した。
2025年で買ってよかったものとしては「サングラスとかじゃない」と答え、「仕事中は私服を着ないんですけどね」と笑わせる場面も。一方で、「将来の夢」を問われると「無理せず健康にいれればいいかなって思います。あとは幸せな家庭を築きたい」とシンプルな願いを示し、「家庭はまだ？」という問いには「一度終わりましたね」と離婚経験を明かした。
離婚については「破壊と再生というより、再生費ですね」と独自の言葉で表現。「離婚って大切な人が死ぬくらいの結構ダメージがあるみたいなことを聞いたことがあるんですけど」という問いには「そういうしんみりした感じのお別れじゃなかったんで。めぇ、怖い」と自然体で振り返った。
再度貯金額について問われると、「いろいろお別れしたりなんなりで、すっとんじゃったんで。ここぐらいですかね」と、人生の再出発に伴うリアルな経済事情も語った。「働く若者に何かメッセージありますか？」との問いには「僕が言うのはあれなんですけど、やりがいがある仕事を皆さんしてると思うんで、精一杯頑張ってました」と若者へのエールを送り、動画を締めくくった。
