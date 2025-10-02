10月2日はスヌーピーたちが登場するコミック『PEANUTS』が誕生してから75周年です。現在、東京・町田市にある『スヌーピーミュージアム』で行われている特別な企画展を取材し、スヌーピーの魅力に迫りました。

企画展『「ピーナッツ」誕生75周年展「ザ・スヌーピー展」世界のともだちになった犬。』（2026年3月1日まで）は、1950年代の連載初期からの貴重な原画など75点が展示されています。今回、展示のためにアメリカのカリフォルニア州・サンタローザにあるシュルツ美術館から来日したアシュリー・レクライトさんとともに、スヌーピーの歴史をたどります。

■初期のスヌーピーは四足歩行 作者は「可能な限り正確に描くことに力を入れていました」

会場で最初に目に入るのが、1950年代のスヌーピーが描かれた原画です。当初のスヌーピーは四足歩行で、より犬らしい姿をしています。

レクライトさんは「『PEANUTS』が始まった1950年代、（作者の）シュルツはキャラクターや動物、例えばスヌーピーや鳥などを、可能な限り正確に描くことに力を入れていました」とし、その変化については「数十年にわたって作品を描き続けるうちに、彼の描くスタイルは徐々に緩やかになっていきました。それで、私たちが1970年代、80年代、90年代に見ていたようなスヌーピーの姿へと進化していったのです」と解説しています。

■屋根の上にのぼるアイデアのきっかけは “ある日、ただなんとなく”

スヌーピーの“一番の親友”という黄色い小鳥・ウッドストックが描かれている作品も。レクライトさんは「ウッドストックとスヌーピーの関係はとても特別です。彼らが仲が良いのは、お互いにとても似ているからだと思います」と話し、「スヌーピーは、ウッドストックの言っていることを理解できる数少ないキャラクターの1人であるという点も非常に興味深いですね。それが2人の関係性をより深いものにしている要素だと思います」と語っています。



作品内でスヌーピーは屋根の上にいる様子が数多く描かれています。レクライトさんはその描写について「シュルツは何度も言っていました。“ある日、ただなんとなくスヌーピーを犬小屋の上に描こうと思った”と」と明かし、「なぜそうしたのかは本人も分からないそうですけれど、そうして良かったと思っていたそうです。なぜなら、その決断がその後のスヌーピーのたくさんの冒険のインスピレーションになったからです」と裏側を語っています。

■飼い主、チャーリー・ブラウンとの複雑な関係 「多くの浮き沈みがある」

企画展では飼い主であるチャーリー・ブラウンとの作品も多数展示されています。その関係性をレクライトさんは“作品の中で最も複雑”と表現し「性格がとても違うのに、お互いをうまく補い合っています。チャーリー・ブラウンは控えめで静かな傾向があるのですが、スヌーピーは外交的です。そういった違いがあるからこそ、このコンビには多くの浮き沈みがあるのだと思います」と分析します。

その上で「しかしそのような激しい浮き沈みは、どんな長い友人関係や人間関係にも当てはまることで、誰もが共感できることだと思います」と支持される理由を語っています。

■「80歳の人であっても、8歳の子どもであっても」 スヌーピーが愛され続ける理由

75年にわたって愛されてきたスヌーピー。その理由は何なのか、レクライトさんに聞いてみると「誰でも、どこかに自分と重なるスヌーピーの姿や漫画でのシチュエーションを見つけることができるんです。それは80歳の人であっても、8歳の子どもであっても関係ないです。それがスヌーピーの特別さだと思います。誰もが共感できる、色々な世代が共感できるのがスヌーピーです」と語っています。

(c) 2025 Peanuts Worldwide LLC