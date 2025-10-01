子の人生における大きな節目である住宅購入。その資金計画をめぐり、親の経済状況が浮き彫りになることがあります。喜ばしいはずの我が子の決断が、親世代に「家庭内での立ち位置」を痛感させる……。そこには、子の期待と親の現実を前に横たわる大きな溝がありました。

「実はさ、マンション買ったんだ」息子からの突然の事後報告

中堅メーカーで勤め上げ、3年前にリタイアした林健司さん（68歳・仮名）。現在は妻と2人、年金と退職金を取り崩しながら、穏やかな毎日を送っています。ひとり息子の達也さん（38歳・仮名）は都内IT企業に勤めており、5年前に結婚。夫婦関係も良好（のようで）、健司さんにとっては特に心配の種もない存在でした。

その達也さんから電話があったのは、ある日の夕食後のことでした。

「父さん、元気？ 実はさ、俺たち、マンション買ったんだ。来月には引っ越すから、落ち着いたら一度遊びに来てよ」

息子のマイホーム購入は喜ばしいことです。しかし、健司さん夫婦は達也さんからマンション購入の相談はおろか、検討しているという話すら一切聞いていなかったため、拍子抜けしたといいます。話を聞くと、購入したマンションはほぼ1億円。年収700万円ほどの達也さんには予算オーバーでしたが、義実家からの援助があったため決断できたとのことでした。

「どこも高くて、東京じゃ無理と諦めていたんだけど、あっちのお義父さん、お義母さんが『お金の援助はするから』と言ってくれてさ。トントン拍子に進んだんだよ。本当に感謝してる」

その言葉に、健司さんは胸がチクリと痛むのを感じました。相談がなかったということは、「頼りにしていない」と言われたも同然です。そして自分たちが何も知らされないうちに、妻方の実家が多額の援助を行い、人生最大の買い物であるマイホーム購入が完結していた。そんな事実に、健司さんはモヤモヤしたままだといいます。

「私たち夫婦は、自分たちの老後のことで精いっぱいで、何百万、何千万もの支援なんて無理。それは息子も分かっているはずです。だからこそ相談すらしなかったのでしょう。一方で、向こうのご両親はさっと援助できるほどの余裕がある……同年代ながら、格差を感じてしまいました」

義父母に感謝を述べる息子の隣で…父が感じた格差

約1ヵ月後、健司さん夫婦は、達也さんの新居に招かれました。都内の新築マンションは、健司さんたちが想像していた以上に立派なものでした。リビングには妻方の両親も招かれており、和やかな雰囲気で会は進みます。

しかし、健司さんの心は晴れませんでした。息子夫婦が何度も心から妻方の両親へ感謝を伝える姿を見るたびに、自分たちの存在が小さくなっていくように感じられたからです。なけなしのお金から用意した10万円の新築祝いも、どこか虚しく思えてしまいました。

問題は、お金だけの話ではない、と健司さんは語ります。

「結局のところ、私は父親として息子の力になってやれなかった。その事実が情けなく、そして悔しいのです。私はただの傍観者。息子との間に深い溝ができたような気がしました」

健司さんのように、子のマイホーム購入に際して、経済的な理由から援助ができず、寂しさや疎外感を覚える親世代は少なくないのではないでしょうか。

国土交通省『住宅市場動向調査（令和6年度）』によると、新築分譲マンション購入世帯の世帯主の年齢は平均40.5歳、購入価格は平均4,365.6万円で、自己資金比率は32.7％です。自己資金の内訳をみると、預貯金や退職金などが1,393万円、不動産売却が414万円、そして住宅取得贈与の対象となる贈与が141万円でした。自己資金に占める割合は少ないものの、親からの援助は珍しくないといえるでしょう。また贈与した親の年齢は平均71.3歳。年金で暮らす高齢の親が「子どものために」と使わずに貯めてきたお金で、子の住宅取得を後押しする……そんな構図が浮かびます。

一方で、親世代の家計に目を向けてみましょう。総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、65歳以上の高齢夫婦の1ヵ月の消費支出は平均25万6,521円で、月平均3万4,058円の赤字となっています。また厚生労働省『2024（令和6）年 国民生活基礎調査』によると、高齢者世帯の59.0％が「生活が苦しい」と感じ、25.2％が「大変苦しい」と回答。自分たちの生活で精いっぱい……それが年金に頼る多くの高齢者の実情なのです。

子ども世代の「親からの援助への期待」と、親世代の「援助したくてもできない現実」。この乖離が、健司さんのような心の溝を生むのでしょう。老後における自助努力が叫ばれるなか、こうしたケースは今後ますます増えていくのかもしれません。

