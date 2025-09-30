毎日食べる朝食。できれば体に優しく、でも少ない手間ですませたいですよね。48歳で離婚を経験し、ひとり暮らしをしている50代のインスタグラマー、みるくさんは長年食べ続けたパン中心の朝食をやめ、体を温める和食中心の朝食にきり替えたそう。みるくさんが実践している「がんばらないけれど満足度が高い」朝食づくりについて、教えてもらいました。

「朝はパン派」から「お米派」になったワケ

私の定番朝食は、長いこと「食パンとカフェオレ」でした。

【実際の写真】手をかけず「心を満たす」朝ごはんメニュー

ですが去年、病気が見つかり、低体温や疲れやすさを感じるようになってからは「体をしっかり温めるために、パンではなくお米を食べてみよう」と思うように。

今は、以前までよく食べていた食パンとカフェオレはやめ、和食中心の朝にきり替えています。

定番は煮干しだしの「みそ汁」

今の朝の定番は、煮干しでだしをとり、お豆腐やキノコ、ネギを入れた簡単みそ汁です。

みそは合わせみそに、白だしを少し加えてコクを出したり、日によって赤みそをブレンドすることも。発酵食品であるみそは腸内環境にもいいので、朝に取り入れると体がじんわり温まります。みそ汁ってほっとしますね。

「切れ味のいい包丁」があると料理の時間が楽しくなる

今まで使っていた包丁とは別に、離婚を機に新しく選んだのが「関孫六」の包丁。

切れ味が悪くなると、砥石を出して包丁を研ぎます。案外、無心になれるこの時間が好きです。道具を大事に使っている気がして、ちょっとうれしくなります。

お米は冷蔵庫保存、土鍋炊きで香りを楽しむ

ひとり暮らしだと、お米の消費は少なめ。そのせいで、以前実家からもらったお米を古米にしてしまったことがあります。それ以来、お米はペットボトルに入れて冷蔵庫で保存するようにしています。

また、お米は炊飯器ではなく土鍋で炊くようにしています。土鍋でコトコト炊くご飯は香りがよく、白米と玄米を2：1でブレンドして、玄米の栄養と白米の食べやすさ、両方を楽しんでいます。

「ひとり朝ごはん」で心の満足度を上げるコツ

ひとり暮らしの朝ごはんは、「がんばりすぎない」のも続けるコツ。

卵焼きは味つけをしレンジでチン。みそ汁用の根菜も下ごしらえにレンチンを使えば、煮こむ時間が短くてすみます。

また、朝に「なにを食べよう？」と迷わないよう、定番を決めました。

卵かけ納豆ご飯や、「かんたん酢」でつくったピクルス。キムチ納豆もお気に入りで、発酵食品同士なので相性も抜群。

ほかにも、ちりめんじゃこや鮭フレーク、明太子や梅干しなど、小さなおかずがあるだけで朝が楽しみになります。

ただお腹を満たすだけの朝ごはんにするのではなく、「体を温める」「無理をしない」「お気に入りを続ける」の3つを意識しながら、健康を維持する食事を心がけていきたいです。