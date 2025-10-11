この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が公開した動画「【プロが教えるコスパ最強】不動産屋が”東京で一番住みやすい駅”を教えます。」で、宅建士のテラさんが自身の経験に基づいた究極の物件選び術をプレゼン。その独特すぎる哲学と具体的な駅名に、注目が集まっている。



プレゼンは「緩い部屋探しは今すぐやめろ」という強烈なメッセージからスタート。不動産業界歴7年、内見件数1000件以上のテラさんは、理想の物件探しの結論として「物件探しはイチローなんですよ」と断言。その真意は、走攻守が揃ったイチロー選手のように「アクセス・住みやすさ・家賃の安さ」の3拍子が揃った駅を選ぶべきだというものだった。



そして、その3拍子を満たす答えとして「大型駅の隣駅に住め」と提唱。具体例として、東横線の「祐天寺駅」を挙げた。渋谷という大型駅に7分でアクセスできる利便性を持ちながら、家賃相場（2LDK）は渋谷の40万円、中目黒の35万円に対し、祐天寺は「27万円」と格段に安いことをデータで示した。



さらに、駅直結のスーパーや豊富な飲食店、目黒川まで徒歩圏内という住環境の良さも力説。「家賃とアクセスの両取りをするなら大型駅の隣駅を狙うべし」と語り、祐天寺がまさにその条件を満たす“ガチ穴場”だと結論付けた。



動画では、ゴリラさんから「祐天寺は渋谷の隣駅ではないのでは？」と鋭いツッコミが入る場面も。不動産のプロが熱量高く語る、目からウロコの物件探し理論が詰まった内容となっている。



