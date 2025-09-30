YouTube登録者6300万人「ベベフィン」初の英語×知育ワークブックで、おうち英語がもっと楽しくなる
「英語を始めてみたいけど、どうやって始めたらいいの？」「子どもが飽きずに続けられる教材ってないかな...」そんな想いを抱えるママに朗報！YouTube登録者数6300万人を超える大人気コンテンツ「Bebefinn(ベベフィン)」から、待望の英語×知育本「Bebefinn -Best Hits Songs- DVD付ワークブック」(2500円)が登場した。
【画像】DVD付ワークブックの中身を見る
ベベフィンとは、歌やダンス、ゲームを通して、日本語・英語、生活習慣について学べる子ども向けコンテンツ。主人公のフィン(1歳)をはじめ、お兄ちゃんのブロディ(5歳)、お姉ちゃんのボラー(6歳)、そしてパパとママの5人家族が織りなす日常は、どこの家庭でも共感できるシーンばかり。ただ見ているだけで自然と英語のフレーズが身についてしまうという、まさに理想的な知育コンテンツなのだ。
今回発売されたワークブックは、YouTube公式チャンネルで人気の楽曲20曲を厳選収録したDVDが付いている。キャッチーなメロディーと振り付けで大人気となった「Baby Shark 〜ベイビーシャーク〜」をはじめ、数字を覚える「Numbers Song」、野菜嫌いも克服できそうな「No, No, Vegetables!」など、生活に密着した楽曲がずらり。字幕付きで繰り返し楽しめるので、気づいたら子どもが英語の歌を口ずさんでいた...なんてうれしい驚きも。
A4サイズのワークブック(全32ページ)には、歌詞に合わせた数字・色・野菜など身近な英単語やフレーズがいっぱい。ぬり絵や迷路といった幼児期の発達に合わせたワークも充実しており、手を動かしながら楽しく英語に触れることができる。
DVDは約63分というボリュームで、車での移動中や帰省時にも重宝すること間違いなし。価格は2500円と英語教材としてはかなりお手頃。英語学習を始めてみたいけど迷っているママも、これなら安心してスタートできるはず。Amazonや楽天ブックス、TBSショッピング、その他ネットショッピング及び、全国の書籍・DVD取扱店舗にて好評販売中。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】DVD付ワークブックの中身を見る
今回発売されたワークブックは、YouTube公式チャンネルで人気の楽曲20曲を厳選収録したDVDが付いている。キャッチーなメロディーと振り付けで大人気となった「Baby Shark 〜ベイビーシャーク〜」をはじめ、数字を覚える「Numbers Song」、野菜嫌いも克服できそうな「No, No, Vegetables!」など、生活に密着した楽曲がずらり。字幕付きで繰り返し楽しめるので、気づいたら子どもが英語の歌を口ずさんでいた...なんてうれしい驚きも。
A4サイズのワークブック(全32ページ)には、歌詞に合わせた数字・色・野菜など身近な英単語やフレーズがいっぱい。ぬり絵や迷路といった幼児期の発達に合わせたワークも充実しており、手を動かしながら楽しく英語に触れることができる。
DVDは約63分というボリュームで、車での移動中や帰省時にも重宝すること間違いなし。価格は2500円と英語教材としてはかなりお手頃。英語学習を始めてみたいけど迷っているママも、これなら安心してスタートできるはず。Amazonや楽天ブックス、TBSショッピング、その他ネットショッピング及び、全国の書籍・DVD取扱店舗にて好評販売中。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。