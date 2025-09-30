12月19日に公開されるムロツヨシと佐藤二朗のW主演映画『新解釈・幕末伝』に市村正親が出演することが発表され、あわせて本ポスタービジュアルが公開された。

参考：ムロツヨシと佐藤二朗が幕末志士に 『新解釈』シリーズは福田雄一の新たな看板となるか

本作は、今からおよそ150年前、日本の歴史が大きく動いた幕末の時代を舞台にした“幕末コメディ”。『銀魂』シリーズや『新解釈・三國志』、『今日から俺は!!劇場版』、『アンダーニンジャ』などの福田雄一監督が、劇場公開映画20本目の記念作品として、“みんなが知っているようで知らない幕末”を描く。

今から150年前、日本の未来を変えるため、のちに幕末のヒーローと呼ばれる男・坂本龍馬（ムロツヨシ）と西郷隆盛（佐藤二朗）が立ち上がった。革命的な出来事が繰り返される激動の時代を経て、物語はやがて260年続いた江戸幕府の終焉と、新しい「ニッポンの夜明け」へとつながっていく。そこには、誰も想像し得なかった“戦い”と“友情”の物語があった。

主演を務めるのは、福田監督作品に数多く出演してきたムロと佐藤。ムロが革命の志士・坂本龍馬を、佐藤が幕末の英雄・西郷隆盛をそれぞれ演じるほか、広瀬アリス、岩田剛典、矢本悠馬、松山ケンイチ、染谷将太、勝地涼、倉悠貴、山下美月、賀来賢人、小手伸也、高橋克実、渡部篤郎、山田孝之が共演に名を連ねている。

市村が演じるのは、日本の幕末時代を専門に研究する歴史学者・小石川二郎。歴史学者として、知られざる江戸時代の幕末＝“新解釈”を語り部として講義する。

福田監督作品への出演について市村は「福田監督は舞台の演出もされるので、いつか一緒にお仕事したいと前々からずっと思っていました。そして今回『新解釈・幕末伝』で歴史学者としてお声がけいただいて、とても嬉しかったです。『新解釈・三國志』では、大先輩の西田敏行さんが演じられていて、西田さんのようにはできないけれど、僕なりの歴史学者を演じさせていただきました。脚本は、登場人物たちの会話劇がふつうの歴史物と違いましたし、幕末のお話しを新解釈で描いているので早く観たいと思うほどでした。完成が楽しみです」と念願叶ったことを明かし、本作への期待を寄せている。

あわせて、激動の時代「幕末」を生き抜く人物たちが一堂に会した、本ポスタービジュアルが公開。日本の未来を見据えている坂本龍馬（ムロツヨシ）と西郷隆盛（佐藤二朗）を筆頭に、長州藩の志士・桂小五郎（山田孝之）、坂本龍馬の妻・おりょう（広瀬アリス）、幕末から明治時代にかけて活躍した政治家・勝海舟（渡部篤郎）ら勇ましい英雄たち、さらには、歴史学者・小石川二郎（市村正親）の姿も描かれている。

