この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師HISAKOが語る「夫はお酒を墓場まで持っていくべきだった」お産入院中の“飲み会夫”に物申す！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で話題となった今回の動画『【これ普通？】お産入院中に飲み会ざんまいの夫…4年経過も怒り消化できず（お手紙シリーズ）』。発言者は12人の子どもを持つベテラン、助産師HISAKOさん。視聴者から寄せられた“お産入院中に飲み会三昧だった夫”への怒りエピソードをもとに、出産時の夫の理想的な過ごし方について語った。



紹介されたのは、コロナ禍で夫の立ち会いさえ叶わず、入院中に「夫が毎日友達とお酒を飲んでいた」と告白されたママのリアルな体験談。退院後に知って「ショックだった」「今では怒りでいっぱい」と心情を吐露するそのお手紙には、「せめて生まれるまでは、お酒を控えてほしかった」という切実な願いと、夫の“想像力の無さ”に対する戸惑いも綴られていた。



一方で、夫も妻のつわり期や家事、家の準備などには奔走したという背景も。HISAKOさんは「すべきことをせずに飲んでいたならNG。でも家族のためを果たして、その上での『景気づけ飲み会』なら、私は『まあいいんじゃないかな』って思います」と自身の見解を示した。妻が苦労している時に“自分も同じ苦しみを味わう必要があるのか？”と問いかけ、「私はあなたはあなたで楽しくいてほしい。ただし、やるべきことはきっちりやるのが大前提」とバランス感覚を強調。「同じ“大変”を共有することが愛だと思わない」とも持論を述べ、「家族に寄り添う行動があるなら悪い夫とは思わない」とした。



ただ一方で、「唯一残念だったのは、奥さんの気持ちへの想像力がちょっと足りなかった点」と指摘。「お酒は墓場まで持って行けばよかったのでは？妻がどう感じるか、そこまで思いやる優しさを持ってほしかった」と“夫としての成熟”を促した。



動画の終盤では、「コメント欄では否定的な意見やママ批判は絶対NG」と念押し。「みんなで前向きに『私はこう思う』と感じたことをシェアしよう」と、視聴者同士の交流を推奨。男性視聴者にも「こんなことで妻は怒るのか？」という素朴な疑問を歓迎しつつ、「産後の恨みは強烈だけど、良いパパなら少し大きな心で許してみても？」と締めくくった。



さらにHISAKOさんは、もし第2子ができた際のアドバイスとして「お酒を飲むのはいいけど、奥さんには言わず、墓場まで持って行った方が幸せだったのかも」と笑いも交えてメッセージを送った。