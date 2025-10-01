あなたは対象者？知らないと時効で消滅も…65歳前に貰える「特別な年金」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が公開した動画で、多くの人が見落としがちな「特別支給の老齢厚生年金」の仕組みについて、寸劇を交えながら分かりやすく解説している。
動画では、この制度が「年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際の、いわば『つなぎ』の制度」であると解説。特定の生年月日に該当する人は、65歳を待たずに年金を受け取れる可能性がある。しかし、制度を知らない、あるいは別の制度と勘違いして申請せず、数百万円単位で損をしているケースが後を絶たないという。
特に多くの人がつまずく落とし穴として、65歳より前に年金を受け取ると減額される「繰上げ受給」との混同を挙げている。「『特別支給の老齢厚生年金』は、65歳からの年金を前倒しで貰う『繰上げ受給』とは全くの別物だよ」と動画内で強調されており、この制度は申請しても将来の年金額が減額されない点が大きな違いだ。
また、制度を知らないまま放置するリスクについても警鐘を鳴らす。動画内の寸劇では「なんで年金はこっちから申請しないと1円もくれないのよーっ！」という痛烈なセリフが登場し、申請しなければ受給できない点を指摘。さらに、「年金の権利には5年間の時効があります」と解説し、権利発生から5年が経過すると、もらえるはずだった年金が時効で消えてしまう恐ろしさも伝えている。
自分が対象者かどうかは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で簡単に確認できるとのこと。動画では実際の見方も詳しく紹介されており、もらい漏れを防ぐための具体的なアクションまで示唆する内容となっている。
動画では、この制度が「年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際の、いわば『つなぎ』の制度」であると解説。特定の生年月日に該当する人は、65歳を待たずに年金を受け取れる可能性がある。しかし、制度を知らない、あるいは別の制度と勘違いして申請せず、数百万円単位で損をしているケースが後を絶たないという。
特に多くの人がつまずく落とし穴として、65歳より前に年金を受け取ると減額される「繰上げ受給」との混同を挙げている。「『特別支給の老齢厚生年金』は、65歳からの年金を前倒しで貰う『繰上げ受給』とは全くの別物だよ」と動画内で強調されており、この制度は申請しても将来の年金額が減額されない点が大きな違いだ。
また、制度を知らないまま放置するリスクについても警鐘を鳴らす。動画内の寸劇では「なんで年金はこっちから申請しないと1円もくれないのよーっ！」という痛烈なセリフが登場し、申請しなければ受給できない点を指摘。さらに、「年金の権利には5年間の時効があります」と解説し、権利発生から5年が経過すると、もらえるはずだった年金が時効で消えてしまう恐ろしさも伝えている。
自分が対象者かどうかは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で簡単に確認できるとのこと。動画では実際の見方も詳しく紹介されており、もらい漏れを防ぐための具体的なアクションまで示唆する内容となっている。
関連記事もっと見る
チャンネル情報
独身のみなさまの元気が出るような動画を目指します。年金や老後準備、老後生活の話題なども投稿していく予定です。◆お仕事などのお問い合わせはこちらjapanfv@gmail.com
youtube.com/@by_myself YouTube