¡¡1985Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¥©¡×¡Ö¤Ä¤«¤ß¤ÏOK!¡×¡Ö¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Ñ!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈî¸å¹î¹¤µ¤ó¤¬¡¢¿·´©¡ØÍê¤ëÎÏ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÁêÊý¡É¤Ø¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡Ä¹ÈÇò½Ð¾ì»þ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
±óÎ¸¤Ê¤¯¸åÇÚ¤òÍê¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤æ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¡¢º¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿Í¤ËÍê¤Ã¤ÆOK!¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿Í¤ËÍê¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¤É¤¦¤ä¤é°ã¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈî¸å¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÍê¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÍê¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«°Ñ¤ÍÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÍê¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡ÊÈî¸å¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÍýÏÀ¤Å¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»°ÆüË·¼ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤«¤é¤È¡¢Ä«¤ËÇòÅò¤ò¤·¤Ð¤é¤¯°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Þ¤¿Èî¸å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤òÇ§¤á¤ë¡¢´ÔÎñ¤Ç´°Á´¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤â°ìÅÙÇ§¤á¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¸À¤¦¡£¸½ºß62ºÐ¤ÎÈî¸å¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¼ÏÂÅª¤Ê¡Öº£¤Î¼ã¤¤¼Ô¤Ï!¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¡£¤Ç¤âÈî¸å¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤³¤½¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Øº£¤Î¼ã¤¤¥ä¥Ä¤Ï!¡Ù¤ÈÂ©´¬¤¯¿Í¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢º£¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤âÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÍ¤âº£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£±óÎ¸¤Ê¤¯¸åÇÚ¤òÍê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ê¾å¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
É¬»à¤Ë½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®
¡¡ÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤éÀõÁð½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Èî¸å¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«Æ»ÆÜËÙ·à¾ì¤ÎÌç¤òÃ¡¤¡¢´î·àÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦¿ùÊ¼½õ¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¡ÊÈî¸å¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¡Ë²Æì½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈî¸å¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤µ¤ó¤«¤é¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¥é¡¦¥Þ¥Þ¿·¿Í¥³¥ó¥ÈÂç²ñ¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î·Ý¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡¢ÅÐÎµÌçÅª¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤ËÂ¨¡¢Î»¾µ¤¹¤ëÈî¸å¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¿¤É¤³¤í¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èî¸å¤µ¤ó¤Ï¹²¤Æ¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¡¢¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥é¡¦¥Þ¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï²Æì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º!!¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ê¶¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ø¤Î¡ÈÍê¤ëÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼Â¤Ï·Ý¤È¤·¤ÆåÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÇ®ÅòÉ÷Ï¤¡É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤±¤··³ÃÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¼«ÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡Ù¤ä¡Ø²¡¤¹¤Ê²¡¤¹¤Ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½ãÎõ¤ËÍê¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦
¡¡¤³¤ÎÃµµá¿´¤³¤½¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï¡ÈÈþ¤·¤¤Éé¤±Êý¤ÎÄÉµá¤Ö¤ê¤¬·ÝÇ½³¦¿ï°ì¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£1993Ç¯¤ËÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¥©¡×¤Î¥®¥ã¥°¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¥©¡×¤ÏÆâÎØ¥Í¥¿¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¡¢²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢¿¹ËÜ¥ì¥ª¤µ¤ó¡¢¸Î¡¦¾ÐÊ¡Äâ¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤é¤Ë¤â¿ï½ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤È¼«Ê¬¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤¢¤È¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤¬²¿¤²¤Ê¤¯È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÍê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½çÄ´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ë¡¢2022Ç¯5·î11Æü¡¢¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÍê¤ëÎÏ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈî¸å¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤º¡¢ËÍ¤é¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÊý¤¬Èá¤·¤ß¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤ò½õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Èî¸å¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¡ÔÆó¿Í¤Ç¡¢½ãÎõ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡Õ¤Ë¡¢½ãÎõ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ò°æ°ì·½¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡Ô¹ç³Ê¤Ç¤¹¤è!¡Õ¤È¤¹¤°¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥³¥é¥Ü½Ð±é¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÈÎµÊ¼²ñ¡É¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢7¿Í¤Ç±î´äÀÐ¤Î¡ØÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¡ÊÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ë¤Ê¤ó¤Ç½ãÎõ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤¢¤ì¤â¡¢½ãÎõ¤ËÍê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¹ÈÇò¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£½ãÎõ¤È°ì½ï¤Ë¹ÈÇò¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡È¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Ñ!¡É¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ç¾åÅç¤Î»à¤Ë¿¨¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢Å¬Åö¤ËÍê¤ë
¡¡ºÇ¶á¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈî¸å¤µ¤ó¡£½Ð±éºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡¢¡Ø²çÏµ¡ÒGARO¡ÓTAIGA¡Ù¡Ê10·î¸ø³«¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½Í¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£·Ý¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢±éµ»¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ½ýº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼«Âð¤Ç¤ÎÈî¸å¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ë¤â²È»ö¤ÎÌò³ä¤â·è¤á¤º¤Ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¤Ë¤Í¡¢Å¬Åö¤ËÍê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤äSNS¤Î±ê¾å¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èî¸å¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤æ¤ë¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤Þ¤¿¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡£¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢Ç¯²¼¤Ë¤âÍê¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¡£¤½¤ÎÈî¸å¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤â³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤â¡Ö¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Ñ!¡×¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
