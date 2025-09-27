この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuberのネコ山氏が自身のチャンネルにて、「絶体無理なやつ!新生銀行キャンペーンを攻略せよ waonで楽天ギフト5%還元はどうなった」と題した動画を公開。動画冒頭で「あー、ポイカツ攻略難しいっすよ。ポイントなかなかつかないっすけど、どういうことっすか?」とこぼし、最近のポイカツ（ポイント活動）事情や、ますます複雑化するSBI新生銀行のキャンペーンについて赤裸々に語った。



特に話題となったのは「SBI新生銀行ハイパー預金」や最新キャンペーンの解説だ。「複雑になる前にね、攻略しときましょう。特に新生銀行新規の方、分かりにくいっす。もっと資金下げてほしいっすよね」と新規ユーザーへのハードルの高さを指摘。加えて、「キャンペーン全部把握できないっすよね」「普通の人は、2万2000円なんて現実的じゃないっすよ」と“無理ゲー”ぶりを嘆いた。さらに、「スタートダッシュ、キャンペーン祭り。わっしょいわっしょいわっしょい」と自虐的に盛り上げつつも、「キャンペーンの順番もおかしくないっすか。普通は新規口座開設からいきますよね」と手続きの分かりにくさに疑問の声をあげた。



動画ではSBI証券や暗号通貨リップルの山分けキャンペーン、楽天ギフトカード5%還元や、報酬付与条件などの実践的情報も披露。「こういう複雑な仕組み、ポイカツ民以外はもう気にしない方がいいっす」「僕のチャンネル今日発見してくれた方、ポイカツ収益ネットを保証するそういうチャンネルっす」と自身の役割も強調している。



またコメントで寄せられた「ゆっくり売り」についても解説。「投資と違って、あくまでポイカツ。クレカ積立で付与された投資信託をクレカ支払い前に売れば、ポイントと値上がり益がもらえます。投資じゃないんですよ」と、独自のポイカツノウハウも明かした。



最後は「銀行のキャンペーンって本当分かりにくいの多いですね。ポイカツ民はちょっと頑張っちゃいますけど、一般の人はちょっと無理っすよね。今回のキャンペーン、みんなもらえるといいですね」と締め、動画概要欄には自身の実践している全ポイカツや公開コードのリンクも紹介。視聴者に「一緒にポイカツ頑張りましょう！」と呼び掛けた。