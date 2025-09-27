この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】デリバリーが閑散期で稼げない人へ… 今やるべきキャンペーンまとめ」をテーマに、デリバリー業界で収入が落ちやすい閑散期にこそ活用したい最新キャンペーン情報と、稼ぎ方の工夫について語った。



冒頭でレクターさんは「祝日に稼働してみたら思ったより稼げなかった」と最近の体験を明かし、「各デリバリーのキャンペーンを利用すれば稼ぎの減少を抑えられる可能性がある」と対策を提案。実際に、自身の運営する記事ページでは主要5社の最新のキャンペーン情報をまとめており、「各デリバリー最新キャンペーン情報は概要欄の記事をご覧ください」と呼びかけた。



とくに注目したのはロケットナウ。登録・紹介キャンペーンを併用すれば「1回の配達で最大4,000円ゲット、さらに大阪エリア先行登録でボーナス5,000円」など“閑散期ならではのお得情報”を解説した。また、Uber Eatsのキャッシュバックは「今月は終了中。来月上旬には1万5,000円～1万9,000円の新キャンペーンが復活予定」と今後の動向も紹介。出前館も「10月31日まで恩恵が受けられる地方＆東京エリア限定のプラス300円単価」や、ウォルトの高額キャッシュバックなど、リアルな配達員目線でそれぞれの利点と注意点を丁寧に伝えた。



さらに「デリバリー登録者でも稼げるチャンスがある」として、X（旧Twitter）での紹介コード拡散による独自の稼ぎ方を紹介。というのも、ロケットナウとウォルトは紹介者にも報酬が支払われるためだ。「後ろめたい気持ちはなく、どんどん拡散して閑散期の売上の足しにした方がいい」と、登録キャンペーンを自分でも活用できることを強調した。「フードデリバリーも“稼ぐためにやっている”のが目的で、何も悪いことではない」と語る姿勢が印象的だった。



また、“ロケットナウとウォルトはサブとして優秀”と実体験も共有。「2～30分で1,200円超が入る案件もある。土日のピークタイムのウォルトは“高単価案件が飛んできやすい”」など自身のエピソードを交えて、「オンラインにしておくと美味しい案件が飛んでくることも」と語った。



締めくくりには「今は閑散期で厳しい状況だが、すでにデリバリー登録者でもXで拡散したり新たなキャンペーンを狙えば、売上UPのきっかけになる。一度、自分のエリアのキャンペーンを調べ、効率良く稼ぐ方法を検討してみて」と視聴者にエールを送った。