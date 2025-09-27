佐野勇斗「親戚をお迎えしました!!!」 まさかの血縁関係にファンも驚き「すごすぎる…！」「なかなか言えないセリフ」
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が27日までに、自身のSNSを更新。“親戚”のフィギュアをゲットしたことを報告した。
【写真】ちょっと似てる!?…てつやのフィギュアとの2ショを公開した佐野勇斗
佐野は「一番くじで、親戚をお迎えしました!!!」と興奮気味に書き出すと、元AKB48でタレントの峯岸みなみの夫でYouTuberグループ・東海オンエアのてつやのフィギュアを手にする自身のプライベートショットを公開。「すぐに出てくれたのは、さすがに血を感じました。こうなったら全員そろえてぇ…」とつづった。
佐野とてつやは昨年10月に放送されたバラエティー番組『はじめまして！一番遠い親戚さん』で親戚関係だったことが判明した。この投稿には「血縁すごすぎる…！」「ビジュいいじゃん」「推し活してるわ笑」「なかなか言えないセリフww」との反響が寄せられている。
