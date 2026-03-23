タレントの峯岸みなみが、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。人気YouTuber・てつや（東海オンエア）を夫に持つ有名人夫婦ならではの、SNSを通じた悪質な「嘘のタレコミ」に苦悩している現状を明かした。【映像】夫・てつやの誕生日を祝うラブラブショット番組では、夫の浮気を疑う視聴者からの悩みが寄せられた。これに対し、峯岸は自身の状況を「夫も顔が知られているので、たまにSNSで『旦那さんが女性と歩いてい