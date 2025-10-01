名古屋を中心に展開するラーメンチェーン店『スガキヤ』が、愛知県岡崎市の人気ラーメン店『キブサチ』とのコラボレーション商品「スガ・ジロー」2品を、2025年10月2日より期間限定で販売する。※すべて価格は税込み名古屋のソウルフードと、岡崎の地産地消にこだわるラーメン店がコラボ中京圏で長く愛されてきた『スガキヤ』の名物は、和風とんこつスープラーメン。そしてソフトクリームやあんみつなどの甘味メニューだ。創業は19