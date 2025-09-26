この記事は2025年4月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

メガネユーザーのちょっとした悩みといえば、サングラスが気軽に使えないところ。

度付きサングラスにするとか、コンタクトレンズを使うとか、方法がないわけではありませんが、いずれも相応の出費を強いられるもの。結果、手で太陽光を遮ったり、バイザーを使ったりして、とりあえず何とかしてしまいがちというわけですね。

コールマンの「オーバーグラス」は、そんなメガネユーザーのためのアイテムです。

「コールマン オーバーグラス」おすすめポイント ・メガネの上からかけられる ・偏光レンズ使用

メガネの上にかける偏光サングラス

その名のとおり、メガネの上からかけられる偏光サングラスが、「オーバーグラス」。

無理やりな方法に思えるかもしれませんが、もともとメガネが鼻と耳に乗っかっているメガネユーザーにしてみたら、それほど負担に感じるものではないはず。

特に、運転中など事故を起こすと大事になってしまう条件下なら、積極的に使いたいところでしょう。

効果的に瞳をガードしてくれる作り

直射日光、反射光による眩しさを抑え、視界をクリアにしてくれる偏光サングラスは、対象物がハッキリ見えるようになるのはもちろん、目の疲れを軽減してくれる効果も期待できるもの。

「オーバーグラス」にはUVカット機能も搭載されているので、目の健康にも良いはずですね。

また、しっかり眩しさを抑えるための深いアイガードには、左右の状況を把握しやすくするために小窓も開けられています。

さらに、このアイガードには、砂ぼこりなどから目を守ってくれる効果も期待できますので、釣りやサイクリングなど、アウトドアでも使い勝手がいいもの。

サングラスの使用を敬遠してきたメガネユーザーも、眼に優しいアイウェアの実力を満喫できる「オーバーグラス」を、ぜひ試してみてほしいと思います。

