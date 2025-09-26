Image: Amazon.co.jp

この記事は2025年4月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

メガネユーザーのちょっとした悩みといえば、サングラスが気軽に使えないところ。

度付きサングラスにするとか、コンタクトレンズを使うとか、方法がないわけではありませんが、いずれも相応の出費を強いられるもの。結果、手で太陽光を遮ったり、バイザーを使ったりして、とりあえず何とかしてしまいがちというわけですね。

コールマンの「オーバーグラス」は、そんなメガネユーザーのためのアイテムです。

「コールマン オーバーグラス」おすすめポイント

メガネの上からかけられる

・偏光レンズ使用

メガネの上にかける偏光サングラス

その名のとおり、メガネの上からかけられる偏光サングラスが、「オーバーグラス」。

無理やりな方法に思えるかもしれませんが、もともとメガネが鼻と耳に乗っかっているメガネユーザーにしてみたら、それほど負担に感じるものではないはず。

特に、運転中など事故を起こすと大事になってしまう条件下なら、積極的に使いたいところでしょう。

効果的に瞳をガードしてくれる作り

直射日光、反射光による眩しさを抑え、視界をクリアにしてくれる偏光サングラスは、対象物がハッキリ見えるようになるのはもちろん、目の疲れを軽減してくれる効果も期待できるもの。

「オーバーグラス」にはUVカット機能も搭載されているので、目の健康にも良いはずですね。

また、しっかり眩しさを抑えるための深いアイガードには、左右の状況を把握しやすくするために小窓も開けられています。

さらに、このアイガードには、砂ぼこりなどから目を守ってくれる効果も期待できますので、釣りやサイクリングなど、アウトドアでも使い勝手がいいもの。

サングラスの使用を敬遠してきたメガネユーザーも、眼に優しいアイウェアの実力を満喫できる「オーバーグラス」を、ぜひ試してみてほしいと思います。

[コールマン] メガネの上からかけられる偏光オーバーグラス ブラックマット・CO-3012-2
1,880円
Amazonで購入する
PR
1,724円
楽天で購入する
PR
2,630円
Yahoo!ショッピングで購入する
こちらもおすすめ：コールマン 偏光サングラス ブラック CO3033-1
1,355円
Amazonで購入する
PR
1,880円
楽天で購入する
PR
2,907円
Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。