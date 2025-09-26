この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【保存版】2025年最新！シニアが絶対見直すべきLINE危険設定20選」で、LINE専門家のひらい先生が60代以上のシニア層をターゲットに、安心・安全にLINEを利用するための20個の厳選設定を紹介した。本動画では「LINEの設定ってめちゃくちゃいっぱいあるんで、どれをONにしたらいいのか、どれをOFFにしたらいいのか全然わからない」と戸惑う人も多い中、シニアでも必ず押さえるべき20項目を、実際の画面操作を交えて詳細解説。「この動画を見れば全部解決します」と断言する自身のアプローチが光った。



動画は「セキュリティを強化する設定」「個人情報を守る設定」「利便性と整理を向上させる設定」「トラブルを未然に防ぐ設定」の4大カテゴリー構成で進行。ひらい先生はまず「最近LINEを使って詐欺や乗っ取りみたいなことが起こっているので、まずはログイン許可をOFFにすることが必須」と強調。さらに「パスコードロック」「IDによる友達追加の禁止」「友達以外からのメッセージ受信拒否」「レターシーリング（暗号化）の確認」など、シニアにありがちな落とし穴の防ぎ方を丁寧に解説した。



個人情報保護に関する設定では、「情報提供は怖いなっていう人が大半だと思う」と述べつつ、「LINEに情報提供することでアプリがより良くなるという面もある」とバランスの取れた見解も。「位置情報の取得やAI機能でのデータ利用も、気になる人はオフ、自分は気にしないならオンでOK」とユーザー自身に選択を委ねた。一方で、「QRコードの定期的な更新」や「外部アプリへの情報アクセス制限」など、”知らないうちに友達追加されていた”を防ぐテクニックも紹介。広告表示についても「広告自体はオフにできないので、自分に合った広告が出るオン状態がおすすめ」と見解を示した。



利便性・整理の観点では、「通知のメッセージ内容を表示するかどうかは自分の好み次第だが、ONだと既読をつける前に内容を把握しやすい」と説明。「トークのバックアップは絶対にしておくべき」とし、「機種変更やトラブル時でも大事なデータが失われない」と推奨した。さらには、友達自動追加や電話番号検索による追加許可をオフにすることで「LINEでは繋がりたくない人を防ぐのが安心」と述べた。



また、トラブル回避術として「LINEブームのフォロー許可をオフ」「グループ通知の個別管理」「スタンプサジスト非表示」「繋がりたくない人のブロック」「通知の細かいカスタマイズ」まで徹底指南。「LINEも最近のアップデートで急に仕様が変わるものが多いので、1個ずつでいいからまずは試してみて」と視聴者へ温かく呼びかけて締めくくった。



