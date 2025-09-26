デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が伝授！リスト取りしてる経営者必見！売上が上がるリサーチ術3選
デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が「リスト取りしてる経営者必見！売上が上がるリサーチ術3選」と題した動画を公開し、自社の広告やセミナー施策で「リードの質をいかに改善すべきか」を徹底解説した。
冒頭、有馬氏は「同じ広告費でも、リードの質の改善だけで売上は大きく変わる」と強調。動画では、会社のターゲット設定や広告運用で成果が出にくい時の“根本的な見直しポイント”を具体事例を交えて語った。
特に印象的だったのが「売上視点で考えたら絶対省いた方がいい」と、契約につながらないリードを思い切って絞り込む重要性を説いた点。「みんなCVだけを追いがちだけれど、売上につながらないコンバージョンなら大胆に省こう。ロイヤルカスタマーの分析がまず第一歩」と繰り返し語っている。
有馬氏は3つのリサーチ手法として、①顧客リサーチ、②競合リサーチ、③自社リサーチの重要性を説き、「なんとなくの広告運用や3C分析だけでは本当の改善はできない」と断言。「顧客の購買決定要因（KBF）の徹底分析や、競合のトレンド／チャネルの見極め、差別化できる自社の強みの明確化が不可欠」とし、管理画面で入ったコンバージョンに安易に広告費を寄せる“悪循環”からの脱却を呼びかけた。
また、「ターゲット変更したときが一番大きく伸びる」と自身の経験からアドバイス。「今のポジショニングやコンセプトでは頭打ち感があるなら、新たなターゲットやコンセプトへのチャレンジが必要。『今までの設計では伸びない』と感じているなら、戦略そのものを再設計すべき時期」とメッセージを投げかけた。
最後に有馬氏は、「リサーチに十分時間をかけ、経営者自身が方向性と判断基準を持つべき。迷ったら専門家に相談してほしい」と視聴者に語りかけ、「皆さんの売上が上がるよう、心から祈っています」と動画を締めくくった。
チャンネル情報
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします