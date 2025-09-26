¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¸µÎø¿Í¤Þ¤¿Ì¤ÎýÅê¹Æ¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¥É¥ó°ú¤
¿Íµ¤TikToker¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¡×¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡Ö¤¿¤¤¤Á¤¯¤ó¡×¤³¤ÈóîÆ£ÂÀ°ì»á¤¬2025Ç¯9·î25Æü¡¢X¤Ç¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤Î¤±¤¸¤á¡×¤Ç¸µÎø¿Í¤ÎÌ¾Á°¥¿¥È¥¥¡¼¤ò
óîÆ£»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯8·î1Æü¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡Ê¥×¥ê¥Á¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£óîÆ£»á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë±¿±Ä¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢óîÆ£»á¤È¡Öº£¸å¤¤¤«¤Ê¤ë´Ø·¸¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
óîÆ£»á¤Ï8·î31Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¾¡¼ê¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤æ¤ê¤«¤À¤±¤ò°¦¤·ÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¡¢¤æ¤ê¤«¤Î½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¿´¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎËÍ¤Ê¤ê¤Î¤±¤¸¤á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º¸ÏÓ¤Ë¡ÖYURIKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÈÉ´¹ç¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌ¤Îý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ëºØÆ£»á¤À¤¬¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë9·î25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤Á¤¯¤ó¤Ïº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¤æ¤ê¤«¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤æ¤ê¤«¤¬°ìÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°¦¤·È´¤¯¤è¡×
¸òºÝÅö»þ¤ò»×¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê»ö¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿²¤Æ¤ÆËè²ó¤æ¤ê¤«¤ÎÌ´¸«¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¡2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ëÌ´¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ëÌ´¡£Á´Éô¸«¤Æ¤ë»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¸½¼Â¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£µ¯¤¤¿¤é¤æ¤ê¤«¤Ïµï¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡£¤æ¤ê¤«¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤êµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¡×¤È¤·¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤æ¤ê¤«¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿´¤Þ¤Ç¤â´°àú¤Ç¡¡²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤è¡£Ã¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ½ÐÍè¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¡¤½¤ó¤Ê¤æ¤ê¤«¤¬¤¿¤¤¤Á¤¯¤ó¤Î¸Ø¤ê¤À¤è¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤æ¤ê¤«¤¬°ìÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°¦¤·È´¤¯¤è¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Ê¤é¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥×ÍóÊÄ¤¸¤Æ¤ë»þÅÀ¤ÇÆ¨¤²¹ø¤À¤·¡¢¤¿¤À¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡£¤Æ¤«¼Õ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºá¤Ï¤Ê¤Ë¤â½þ¤¦µ¤¤Ê¤¤¤Î¤Û¤ó¤Þ¤¤·¤ç¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Ä¦¤Ã¤Æ¤â¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ë¤ª¶â¤ò1±ß¤âÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¥³¥¤¥Ä¤Î¡Ø°¦¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë·Ú¤¤¡£ÌÛ¤Ã¤ÆÆ¯¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£