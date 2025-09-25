TBSテレビのグループ会社、TBSスパークルの社員の林遼二容疑者（35）が、同局の局舎内で人気アニメグッズを盗んだとして、窃盗の疑いで警視庁に逮捕された。25日、同局系報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）などで報じられた。

「Nスタ」では出水麻衣アナウンサーが「TBSテレビのグループ会社に勤める30代の男が、TBSの局舎内で人気アニメグッズを盗んだとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、TBSグループの制作会社、TBSスパークルの社員、林遼二容疑者です」と読み上げた。

さらに出水アナは「捜査関係者によりますと、林容疑者は今年4月から5月にかけTBSの局舎内で、人気アニメのフィギュア3点など複数の商品やサンプル品を盗んだ疑いがもたれています」と報道。取り調べに対し「盗んだことに間違いありません」と容疑を認めていると伝えた。また「『今回以外にも同じような手口で盗んだことがある』と供述しているということで、警視庁は余罪についても調べを進める方針です」とした。

林容疑者が所属するTBSスパークルが「事実関係を調べ厳正に対処してまいります」とコメントしていることも伝えた。