カラバオ杯4回戦の対戦カード確定！…4試合がプレミア勢対決、遠藤航と鎌田大地が激突へ
カラバオカップは現地時間24日までに3回戦の全日程が終了し、4回戦へ進出するクラブが出揃った。
“王者”ニューカッスルはジョエリントンとウィリアム・オスラがともに2ゴールと活躍し、EFLリーグ1（3部リーグ）のブラッドフォードに4−1で快勝。前回大会のファイナリストで遠藤航が所属するリヴァプールは、松木玖生が所属するサウサンプトンに苦戦を強いられたものの、アレクサンデル・イサクとウーゴ・エキティケがネットを揺らして2−1で勝利している。
アーセナルやマンチェスター・シティ、トッテナム・ホットスパーは下部リーグ所属のクラブを相手に危なげなく勝利。アーセナルはエベレチ・エゼが加入後初ゴールを記録したほか、レアンドロ・トロサールも途中出場から結果を残して2−0で試合を締め括った。マンチェスター・シティはフィル・フォーデンとサヴィーニョの得点でハダースフィールドを撃破。トッテナム・ホットスパーはジョアン・パリーニャが豪快なバイシクルシュートを沈めるなど、3−0で快勝した。
2戦連続で6ゴールを奪ったブライトンやPK戦を制したクリスタル・パレスなど、日本人選手が所属するクラブも4回戦へ。チェルシーやブレントフォード、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）、フルアムらプレミアリーグ勢も順当に勝ち上がっている。
10月27日からの週に行われる4回戦の対戦カードも決定。プレミアリーグ勢同士の直接対決も多く、アーセナルは三笘薫が所属するブライトン、ニューカッスルは高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパー、チェルシーはウルブスとの顔合わせに。リヴァプールとクリスタル・パレスの対戦も決定し、遠藤と鎌田大地による日本人対決にも注目が集まる。
4回戦の対戦カードは以下の通り。
4回戦・対戦カード
アーセナル vs ブライトン
グリムズビー vs ブレントフォード
スウォンジー vs マンチェスター・シティ
ニューカッスル vs トッテナム・ホットスパー
レクサム vs カーディフ・シティ
リヴァプール vs クリスタル・パレス
ウルヴァーハンプトン vs チェルシー
ウィコム・ワンダラーズ vs フルアム
“王者”ニューカッスルはジョエリントンとウィリアム・オスラがともに2ゴールと活躍し、EFLリーグ1（3部リーグ）のブラッドフォードに4−1で快勝。前回大会のファイナリストで遠藤航が所属するリヴァプールは、松木玖生が所属するサウサンプトンに苦戦を強いられたものの、アレクサンデル・イサクとウーゴ・エキティケがネットを揺らして2−1で勝利している。
2戦連続で6ゴールを奪ったブライトンやPK戦を制したクリスタル・パレスなど、日本人選手が所属するクラブも4回戦へ。チェルシーやブレントフォード、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）、フルアムらプレミアリーグ勢も順当に勝ち上がっている。
10月27日からの週に行われる4回戦の対戦カードも決定。プレミアリーグ勢同士の直接対決も多く、アーセナルは三笘薫が所属するブライトン、ニューカッスルは高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパー、チェルシーはウルブスとの顔合わせに。リヴァプールとクリスタル・パレスの対戦も決定し、遠藤と鎌田大地による日本人対決にも注目が集まる。
4回戦の対戦カードは以下の通り。
4回戦・対戦カード
アーセナル vs ブライトン
グリムズビー vs ブレントフォード
スウォンジー vs マンチェスター・シティ
ニューカッスル vs トッテナム・ホットスパー
レクサム vs カーディフ・シティ
リヴァプール vs クリスタル・パレス
ウルヴァーハンプトン vs チェルシー
ウィコム・ワンダラーズ vs フルアム