オーイシマサヨシと鈴木愛理の“リアルな関係”…粗品＆あのは10秒間沈黙
シンガーソングライターのオーイシマサヨシ（45歳）が、9月23日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。粗品とあのが恐怖を感じたほど、交際を疑う歌手・鈴木愛理（31歳）との“リアルな関係”について語った。
番組には前回に引き続き、オーイシマサヨシがゲストで登場。現在、他局のレギュラー番組でMCとして共演しているオーイシと鈴木は、その蜜な間柄がネットで話題になることが多く、粗品（猫のササキ）とあのも「ちょっとオレら…恐れおののいた」というほど、ちょこちょこと恋人同士のような振る舞いを見せている。
オーイシはそんな鈴木との関係について、前回の放送で「仕事上での関係なんで、良き相方感はありますよ。向こうも“最強の相方”って言ってくれてますし。コンビです。（そしあのと）一緒、一緒」と説明。
そして今回、ゲームをしながらお題に答えていく中で、「鈴木愛理とのリアルな関係は？」との質問に「番組レギュラーで一緒になってるパートナーです」と答え、粗品とあのは約10秒間も沈黙、無音状態が続いた。
粗品は「そりゃね、Wikipedia引いたらそうですよ。じゃなくて、オーイシさんの心の内の、というか。どういう存在なんですか？ 鈴木愛理って」とツッコんでたずねると、オーイシは「それはすごく尊敬してますし、お仕事に対する姿勢とか、現場一緒になったら、ねえ。太陽みたいな人やなって思うけど、それ以上でもそれ以下でもない」と語る。
この答えに粗品は「既婚者じゃないですか。オーイシさん。だからね、オレらも囃し立てづらいですよ。奥さまのこともあるし」と話すと、オーイシは「じゃあせんかったらええやん」とツッコんだ。
