『たべっ子どうぶつLAND』大盛況の横浜開催は9月28日（日）まで！ 来場者全員にお菓子プレゼント！
横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で、「ビスケットファクトリー」をテーマに期間限定で開催中の体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、いよいよ9月28日（日）に最終日を迎える。
＞＞＞『たべっ子どうぶつLAND』や日替わり工場長カレンダーをチェック！（写真7点）
『たべっ子どうぶつLAND』は、フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者数は31万人を突破している。
『たべっ子どうぶつLAND』の累計来場者数は31万人を超え、今年も賑わいを見せた横浜での開催のフィナーレを盛り上げる特別なキャンペーンとして、9月28日（日）まで来場したお客様全員に感謝の気持ちを込めて、「たべっ子水族館」・「たべっ子どうぶつこだわりのチーズ味」・「たべっ子どうぶつこだわりのいちご味」の3種類のお菓子の中から、ランダムで1種類が入場特典としてプレゼントされる。こちらは無くなり次第終了、ランダムでのお渡しとなり、種類の指定や返品、交換には対応できないので、あらかじめご了承を。
また、日替わりで異なるどうぶつさんが登場する大人気の「日替わり工場長のごあいさつ」では、9月28日（日）まで ”ダブル日替わり工場長” としてスペシャルな組み合わせのどうぶつさんが登場予定だ。
『たべっ子どうぶつLAND』は9月28日（日）まで、ラストチャンスをお見逃しなく。
